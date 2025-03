Dopo due anni di reggenza della Vicepresidente facente funzioni, Valentina Viola, il Parco Nazionale del Pollino annuncia la nomina di Luigi Lirangi quale nuovo Commissario.

Nel ringraziare il Ministro Gilberto Pichetto Fratin per l’incarico ricevuto e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, per il sostegno, il neo Commissario Lirangi ha dichiarato la ferma volontà di operare in collaborazione con tutti gli organi territoriali preposti alla valorizzazione e promozione del Parco.

«Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine al Ministro Gilberto Pichetto Fratin per la nomina e al Sottosegretario Claudio Barbaro per la vicinanza istituzionale. Il Parco Nazionale del Pollino è un patrimonio di straordinaria importanza, e il mio impegno sarà rivolto a tutelarne la biodiversità e a promuoverne lo sviluppo sostenibile in sinergia con le comunità locali, gli enti e tutte le realtà territoriali interessate. Rivolgo inoltre un saluto all’intera comunità del Parco, con un pensiero particolare ai Sindaci dell’area protetta, ai Presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata e ai Presidenti delle Province di Cosenza, Potenza e Matera.»

In conclusione, il Commissario Lirangi ringrazia il Commissario Tisci, a capo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, per gli apprezzamenti espressi in occasione della sua nomina, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra i diversi Parchi al fine di valorizzare e salvaguardare l’intero ecosistema dell’area.



Sulla nomina di Lirangi è intervenuto anche il direttivo uscente dell'ente Parco guidato da Valentina Viola, che in una nota esprime '' incredulità riguardo alle motivazioni addotte per il commissariamento''.



''Apprendiamo ufficialmente oggi, 11 marzo 2025 alle ore 11:00, con DM 66 del 7.03.2025, dello scioglimento del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e della nomina contestuale del Commissario Luigi Lirangi.

Volge dunque al termine il lavoro di quasi quattro anni di mandato del Consiglio Direttivo, del quale abbiamo avuto l’onore di far parte, sebbene negli ultimi due anni in assenza di un Presidente nominato e del dimissionario rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), mai sostituiti dallo stesso Ministero.

In questi anni abbiamo garantito la regolare attività amministrativa e di programmazione, rispettando i principi di buon andamento e funzionamento dell’Ente e svolgendo quanto di competenza, come si evince dalla regolarità degli atti prodotti, supervisionati e ratificati dal MASE.

Negli ultimi due anni, il Consiglio Direttivo ha approvato i bilanci e i rendiconti, i piani della performance, le progressioni orizzontali del personale ferme da anni, avviato la procedura concorsuale per quattro nuove assunzioni e programmato quella di altre quattro unità per compensare la carenza di personale. Inoltre, dopo 30 anni, con delibera del Consiglio del 15 maggio 2023, è stato adottato il Piano del Parco.

Per garantire il regolare funzionamento dell’Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali, sono stati programmati e avviati progetti di sviluppo sostenibile per un importo di 11 milioni di euro, riattivato dopo dieci anni il corso per “Aspiranti Guide ufficiali ed esclusive del Parco Nazionale del Pollino”, avviati progetti di educazione ambientale con le scuole e stipulato un protocollo d’intesa con i Centri di Educazione Ambientale del territorio.

Abbiamo inoltre sostenuto le associazioni operanti sul territorio e gli eventi di promozione dell’Ente, ottenuto la riconferma del titolo di UNESCO Global Geopark e della Carta Europea del Turismo Sostenibile, supportato ristoratori e produttori dei comuni del Parco con il Bonus Pollino, aggiornato il piano di controllo del cinghiale 2023-2027 e garantito una presenza costante sul territorio rispondendo alle esigenze di amministratori, associazioni e cittadini.

Oggi, 11 marzo 2025, si sarebbe dovuto svolgere il Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio 2025 e per la chiusura definitiva del procedimento di formulazione della terna di candidati a direttore dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come previsto nell’Ordine del Giorno comunicato al MASE il 4 marzo 2025.

Alla luce di quanto detto e consapevoli delle priorità politiche dietro questa scelta, esprimiamo la nostra incredulità riguardo alle motivazioni addotte per il commissariamento e riteniamo che il Parco del Pollino meritasse da tempo un Presidente e la continuità dell’organo collegiale, rappresentativo dell’intero territorio.

Certi di aver svolto correttamente e con trasparenza i nostri compiti istituzionali, ringraziamo il personale dell’Ente, il reparto Carabinieri Forestali Parco Nazionale del Pollino, le Associazioni, le Amministrazioni Regionali e Comunali e tutti coloro che hanno collaborato con il Consiglio Direttivo uscente.

Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo Commissario straordinario Luigi Lirangi''.



Il Consiglio Direttivo:

Valentina Viola, Angela Barbiero, Angelo Catapano, Giuseppe Ciarfaglia, Maria Luisa Ronconi, Mosè Antonio Troiano.