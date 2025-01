Il Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, ha partecipato oggi ai lavori della Quarta Commissione regionale per discutere la crisi dell’Ospedale del Lagonegrese. Tramite una nota stampa, il Sindaco ha denunciato le carenze sanitarie, la perdita di medici e l’assenza di un Piano Sanitario Regionale. Tra le urgenze evidenziate: l’elisuperficie per voli notturni, ancora priva di finanziamenti, e la necessità di un nuovo padiglione per affrontare le criticità strutturali. Falabella ha inoltre chiesto chiarezza sul progetto di un nuovo ospedale e tempi certi per l’avvio dei lavori, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per il futuro del territorio. Di seguito riportiamo il comunicato stampa ricevuto.



Questa mattina il Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, ha partecipato ai lavori della Quarta Commissione consiliare permanente della Regione Basilicata per essere audito in merito all'Ospedale del Lagonegrese. Presenti anche Emidio Franchino, Assessore alla Salute del Comune di Lagonegro, Francesco Brigante e Giuseppe Della Guardia, in rappresentanza del Tribunale per i diritti del Malato, rispettivamente di Lagonegro e Lauria, Maria Antonietta Tarsia e Franca Picciani, rispettivamente Presidente e Segretaria di Cittadinanza Attiva regionale.

"Ho ripercorso la vicenda legata ai finanziamenti stanziati per ampliare e adeguare il nostro ospedale ed ho rappresentato la sfiducia della nostra comunità nei confronti della sanità oltre che della politica, che per anni ha illuso tutto il lagonegrese promettendo un nuovo ospedale." dichiara il Sindaco di Lagonegro.



"È tangibile, l'offerta sanitaria in questo territorio è carente ed è di gran lunga inferiore rispetto ad altri territori lucani. Si affronti questo tema e si riconosca una sanità pubblica uguale a tutti.

L’Ospedale del Lagonegrese sta soffrendo di una costante emorragia di medici e professionisti a causa delle difficili condizioni in cui versa. Ciò è conseguenza dell'assenza di un Piano Sanitario Regionale oltre che di una Legge Regionale, la n.2 del 2017, che deve essere necessariamente riformata. Solo nell'ambito di una visione più ampia della sanità regionale si riuscirà ad attribuire la giusta funzione al nostro ospedale.

Tra le questioni più urgenti segnalate quella dell’elisuperficie per il volo notturno dincui l'ospedale è sprovvisto: i pazienti, in alcuni casi, si sono trovati costretti a raggiungere addirittura Brienza in ambulanza per essere soccorsi in elicottero. C’è attualmente un progetto dell’Asp per la realizzazione dell’elisuperficie in una zona di Lagonegro, questo progetto però non è stato ancora finanziato perché ritenuto oneroso. Pertanto, l'Amministrazione Comunale, già a settembre scorso, ha segnalato altre aree; tuttavia, ad oggi, non sono ancora stati effettuati voli di prova per verificarne l’adeguatezza. Si stanzino le risorse e si realizzi l'elisuperficie.

Infine, l’ospedale necessita di interventi strutturali urgenti. Il nuovo padiglione deve essere realizzato senza se e senza ma: serve per dare respiro alle attuali criticità del nosocomio ed è propedeutico ad ogni altro ulteriore intervento. Si faccia presto.

Sull'ipotesi di nuovo ospedale o di demolizione e ricostruzione in situ il Governo Regionale faccia chiarezza e dica ai cittadini cosa si sta progettando per il lagonegrese, la sanità ha un ruolo cruciale nel disegnare il futuro di un territorio.

In ultimo, i tempi: serve un cronoprogramma certo e non promesse vacue. Si programmino i finanziamenti e si avviino i lavori. Non c'è più tempo da perdere."