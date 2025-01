La Basilicata è una delle poche regioni italiane prive di un aeroporto pienamente operativo, una carenza che limita le potenzialità turistiche, agricole e industriali del territorio. In questo contesto, Giuseppe Mazzei ha lanciato una petizione online intitolata "Un aeroporto nel nome di Enrico Mattei in Basilicata al servizio anche delle aree joniche di Puglia e Calabria", sollecitando le istituzioni a trasformare l'attuale aviosuperficie "Enrico Mattei" di Pisticci in un aeroporto di aviazione generale.

Attualmente, la pista Mattei è lunga 1.500 metri, permettendo l'atterraggio solo a piccoli aerei con capacità limitata e servizi discontinui. Mazzei propone di estendere la pista a 2.300 metri, consentendo l'operatività di aeromobili di compagnie low-cost per collegamenti nazionali e internazionali. La posizione strategica di Pisticci, a breve distanza da città come Matera, Potenza, Taranto, Trebisacce e Sibari, renderebbe l'aeroporto un hub interregionale fondamentale per oltre un milione di persone.

Nella petizione si sottolinea che l'aeroporto faciliterebbe il trasporto di prodotti agricoli di qualità e stimolerebbe il turismo, anche fuori stagione. Non è la prima volta che si avanza una simile richiesta: nel 2016, una petizione su Change.org intitolata "Sì all'Aeroporto della Basilicata Enrico Mattei – Matera 2019" raccolse oltre 5.000 firme in pochi giorni, evidenziando un forte consenso popolare.

Negli anni, ci sono stati vari annunci istituzionali riguardanti la pista Mattei. Nel gennaio 2023, l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, comunicò l'intenzione di includere la pista nel Piano Nazionale degli Aeroporti come "rete di supporto" al sistema principale, dichiarando che la pista sarebbe diventata un aeroporto di aviazione generale. Tuttavia, a luglio 2024, la pista Mattei risultava ancora esclusa dal Piano Nazionale degli Aeroporti, nonostante l'annuncio del presidente della Regione, Vito Bardi, sulla ripresa dei lavori per adeguare l'infrastruttura. La petizione di Mazzei rappresenta un rinnovato appello alle istituzioni affinché si impegnino concretamente nella realizzazione di un'infrastruttura aeroportuale che potrebbe rompere l'isolamento della Basilicata, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile e integrato con le regioni limitrofe.

Negli anni la nostra testata "La Siritide" ha pubblicato diversi articoli, tra cui La Siritide - 6/12/2023 - Pista Mattei: sarà ''storia'' solo quando si decollerà, che analizza le vicende legate all'infrastruttura e le dichiarazioni delle autorità regionali.

A dicembre del 2022 fu fatto un incontro sul futuro della pista Mattei di cui riportiamo il video che segue.



Chi vorrà firmare la petizione potrà farlo cliccando qui.







Dai nostri archivi video riportiamo alcuni servizi effettuati dalla nostra redazione lasiritide.it sulla Pista Mattei di Pisticci.

15-11-2014 Basilicata - Pista Mattei e tematiche ambientali





15-11-2014 Basilicata - Pista Mattei, presentazione prospettive



29 -12- 2015 - Pisticci, pista Mattei: conferenza stampa di fine anno della Winfly





