Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Basilicata ha stabilito che la responsabilità della bonifica del sito industriale ex Daramic di Tito Scalo ricade sulla holding del gruppo, nonostante il fallimento delle società operative coinvolte. Il Comune di Tito ha espresso l'intenzione di assumere il ruolo di soggetto attuatore per accelerare gli interventi di messa in sicurezza dell'area, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la Regione Basilicata. Il sindaco Graziano Scavone ha sottolineato la necessità di ulteriori finanziamenti, stimati in circa 10 milioni di euro, per completare la bonifica del sito ex Daramic, oltre ai fondi già stanziati. Ha inoltre evidenziato l'importanza di un impegno congiunto tra le istituzioni per affrontare le problematiche ambientali che ostacolano lo sviluppo economico locale.