"Il 2024, purtroppo, si è chiuso con una brutta sorpresa per il Comune di Corleto Perticara. Rammarico e preoccupazione sono i sentimenti che caratterizzano il piano di dimensionamento scolastico 2025/2026 varato dalla Giunta regionale della Basilicata che penalizza il nostro territorio e mortifica una zona che con il gettito delle royalties contribuisce al fabbisogno economico della regione", lo fa sapere in una nota l'Amministrazione comunale di Corleto Perticara guidata dal sindaco Montano.

"Con la perdita della dirigenza scolastica le criticità delle aree interne saranno ulteriormente acuite - prosegue la nota - mentre i percorsi professionali dovrebbero, invece, essere potenziati e collegati alle realtà produttive e alle esigenze delle imprese operanti nel settore oil e gas. Il metodo delle decisioni calate dall'alto, esautorando il protagonismo dei Comuni e il ruolo degli stessi per contribuire ai processi decisionali nell'interesse delle comunità, appartiene ad una politica distante dai territori e dai cittadini.

Nel 2023 - rimarca l'Amministrazione - è stata deliberata (n. 106) la riorganizzazione dell’Istituto Omnicomprensivo con ampliamento ai Comuni confinanti con quelli ad oggi facenti parte e serviti dal trasporto scolastico comunale al fine di rispettare il parametro regionale per le aree montane di 400 studenti (sede normodimensionata), l'attivazione di un corso serale per adulti per il conseguimento del Diploma di Perito Chimico presso l’Istituto ITT di Corleto Perticara (considerate le numerose richieste pervenute). In via alternativa con il suddetto documento veniva chiesta una deroga al parametro di 400 studenti. L'auspicio - conclude la nota - è che possano essere valutate specifiche esigenze in merito ad un Piano di dimensionamento che reputiamo penalizzante. Facciamo appello al Presidente Bardi affinché il territorio del Sauro non sia umiliato, a tal riguardo l'Amministrazione non esclude di impugnare la decisione al Tar".