L’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo ha informato i sindacati di aver convocato il 10 ottobre il Tavolo con la Total sulla vertenza Lucania Servizi . “L’obiettivo prioritario – dice l’assessore – è quello di scongiurare il licenziamento dei lavoratori e di ottenere la sospensione immediata di ogni provvedimento. È incomprensibile e del tutto ingiustificata la nota dell’amministrazione Comunale di Corleto Perticara che ci addebita la mancata convocazione del Tavolo. Gli uffici del Dipartimento non hanno mai ricevuto richiesta del sindaco di convocazione del Tavolo e inoltre non si tiene conto della necessaria interlocuzione con i soggetti interessati.

Da parte di chi al pari della Regione ha responsabilità di carattere istituzionale – evidenzia Cupparo – è indispensabile tenere un atteggiamento di responsabilità per non alimentare ulteriori tensioni. In proposito rassicuriamo i lavoratori e la comunità di Corleto che in continuità di un impegno svolto nella precedente legislatura nella quale ho convocato e presieduto numerosi Tavoli della Trasparenza e incontri con Total proseguirò a dedicare la massima attenzione alla fase di prosecuzione dell’attività petrolifera in tutti i suoi aspetti. La condivisione con i sindacati e auspico con il Comune come è accaduto in passato – conclude Cupparo – è per me lo strumento più efficace per riprendere il confronto con Total e società di servizi perché nessun posto di lavoro vada perduto”.