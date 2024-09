Il comitato esecutivo della Fim Cisl Basilicata, che si è riunito oggi a Potenza, ha deliberato l’intitolazione della sede di San Nicola di Melfi alla memoria di Vittorio Rocco Verrascina, componente della segreteria regionale, scomparso prematuramente lo scorso 22 settembre. La cerimonia si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 10, alla presenza del segretario generale nazionale Ferdinando Uliano. Nel corso della riunione il segretario generale della Fim lucana ha fatto un ritratto della figura di Verrascina: «Ho conosciuto Vittorio nei primi anni della Fiat di Melfi, e da allora siamo diventati amici. Era una persona straordinaria, un eccellente Rsa e dirigente sindacale della Fim. Preparato, umile, sempre disponibile e in prima linea.

La signorilità, l’impegno e la delicatezza erano le qualità che lo distinguevano». «Vittorio – ha aggiunto Evangelista – incarnava appieno i tratti del fimmino solidale: sempre pronto a lavorare in squadra, umile ma deciso nei momenti cruciali.

Sapeva sorridere, dimostrando che i sindacalisti non devono necessariamente essere arrabbiati o tristi. La sua presenza è stata per noi una grande fortuna e un privilegio, e con il pensiero che ha vissuto pienamente la sua vita, possiamo solo esserne grati.

Sono certo che, nel suo nome, continueremo a promuovere quel sindacato di popolo, partecipativo, impegnato e tenace, sempre vicino ai più deboli, che da tempo cerchiamo di interpretare». Il modo migliore per ricordare la figura di Verrascina è proseguire l’impegnativo lavoro a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore metalmeccanico. Per questo, il 3 ottobre si parlerà anche della situazione attuale di Stellantis e del suo indotto in un momento cruciale per tutta la filiera automobilistica nazionale.

Oltre ad esaminare i dati produttivi del sito di Melfi e la situazione nazionale ed europea, l’appuntamento del 3 ottobre sarà una tappa di avvicinamento allo sciopero nazionale di 8 ore del settore automotive, previsto per il 18 ottobre, con manifestazione a Roma. Mobilitazione lanciata dai sindacati con l’obiettivo di difendere l'occupazione e costruire il futuro dell'industria automobilistica.