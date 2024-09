La Direzione Generale della ASP Basilicata , con nota scritta del Direttore Generale inviata al Responsabile del Personale, ha avviato le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione delle strutture complesse che porteranno alla nomina dei “Primari”. L’operazione si svolgerà in maniera scaglionata, tenendo conto delle previsioni già presenti nel Piano Triennale del Fabbisogno Aziendale per il 2024/26 e di quello che a breve sarà adottato per il 2025/27 nonché della legittimità delle procedure rispetto all’Atto Aziendale vigente. Di fatto, alcune di esse saranno inserite nel prossimo PTFP (2025-2027) rispettando la naturale successione degli atti e comunque con procedimenti che porteranno in un ragionevole lasso di tempo alla definizione di tutti gli assetti. Nello specifico si procederà subito, in quanto già presenti nel piano del fabbisogno vigente e nell’Atto Aziendale, alla pubblicazione degli atti per gli incarichi dirigenziali relativi alla Farmaceutica Territoriale, al Laboratorio Analisi, alle Cure Primarie di Potenza, Venosa e Melfi, all'unità operativa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, al Distretto della Salute Vulture -Alto Bradano (questa la nuova nomenclatura del Distretto a seguito delle modifiche decise nel 2022 con atto di Giunta conseguente al DM 77 e che oggi oggi è in atti con due strutture vacanti a Melfi e Venosa). Da completare anche rapidamente la procedura già in atto relativamente all'Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica. Si procederà poi, nell’ambito dell’adottando Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027, alla copertura delle Direzioni di Radiologia, Cure Primarie Lauria- Senise e Villa d’Agri, Distretto della Salute ambito Lagonegrese-Pollino e Medicina Ambientale.

Il tutto nel corso dei primi mesi del 2025, anche in funzione dell’evolversi dei contratti già in essere, delle cessazioni maturate e maturande ed in coerenza con la riorganizzazione del territorio connessa al Piano Operativo Territoriale.

Nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027 infatti, si procederà ad un’attenta valutazione anche delle coperture delle altre strutture complesse tuttora assegnate a Direttori Facenti Funzioni e quindi Veterinaria (Area B e C), Medicina Fisica e Riabilitativa , Centro Integrato di Medicina dell'Invecchiamento (Ceimi) e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Villa d’Agri. La Direzione dovrà e potrà procedere nel rispetto di un doppio vincolo: quello economico che tenga conto del tetto di spesa del personale e di bilancio, e quello giuridico che rispetti in toto le previsioni dell'atto aziendale in essere e da adottare. Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, "la decisione di avviare progressivamente in questa fase le procedure selettive nasce in modo ragionato con la Regione Basilicata e tiene conto di due fattori di valutazione. Innanzitutto la necessità di definire gli assetti di tante strutture rette da facenti funzioni che hanno lavorato bene ma in condizione di precarietà nel ruolo. L’altro fattore di cui si tiene conto è una migliore conoscenza diretta degli assetti organizzativi di Asp che consente oggi l’adozione di scelte strategiche. Sullo sfondo si terrà conto anche delle valutazioni che riguarderanno il Piano Operativo Territoriale per il quale si dovrà proporre, in sinergia con Regione, una revisione dell’atto aziendale.

La scelta di puntare con decisione sulla componente medica apicale- conclude Maraldo- sorge anche dalla necessità di consolidare gli assetti organizzativi senza i quali la struttura portante di Asp non può programmare le attività core“.