Riceviamo e pubblichiamo la lettera che i genitori di Giovanna Pastoressa, la giovane deceduta a Lauria perchè, mentre si trovava in palestra, venne colpita a causa del crollo del Palazzetto dello Sport, hanno inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, per conoscenza, al Presidente della Regione Vito Bardi e al sindaco di Lauria Gianni Pittella. La lettera è stata scritta in seguito alle parole che la Presidente Meloni ha pronunciato, in riferimento ai fondi per l'adeguamento sismico, della struttura in questione.

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio,

in occasione della presentazione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, firmato il 25 marzo scorso in Potenza e ripresa dalla RAI, quali genitori della defunta Giovanna PASTORESSA con la presente vogliamo evidenziare che le Sue dichiarazioni relative al Palazzetto dello Sport di Lauria sono state inesatte e fuorvianti. Nostra figlia Giovanna, infatti, come accertato in sede di Incidente Probatorio da un Collegio peritale del Tribunale di Lagonegro, è deceduta per il crollo del Palazzetto causato da errori progettuali e omissioni commessi dai tecnici incaricati (D.L. e Collaudatore) e dalle imprese esecutrici della struttura e della copertura, e non per una tromba d’aria (inesistente!), che Lei ha citato per ben due volte, risultando peraltro inconferente il menzionato adeguamento sismico della struttura. Pertanto, nel ringraziarLa per l’abbraccio rivolto alla nostra famiglia, Le chiediamo cortesemente di rettificare quanto da Lei erroneamente affermato.

Infine, formalizziamo ai soggetti in indirizzo istanza di accesso agli atti per acquisire la richiesta di finanziamento (Fondi FSC) ricevuta e il comunicato che Le è stato consegnato al fine di verificare perché e chi imputa ad una tromba d’aria la causa della tragedia occorsa alla nostra famiglia. Nell’attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Lauria, 2 aprile 2024

f.to i genitori di Giovanna: Domenico Pastoressa e Maria Cristina Mazzilli