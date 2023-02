Pino è una guida ma è anche il protagonista di “Pino’s way”: il primo videogioco - scaricabile gratuitamente su Play Store e Google Play - dedicato ai parchi naturali della Basilicata, molto divertente e, sopratutto, educativo.

“Pino - si legge nella brochure pubblicata su www.basilicataturistica.it - è una guida dei parchi e ogni mattina si sveglia sapendo di dover affrontare tante avventure, mantenendo pulito l’ambiente, vigilando sui malintenzionati e lasciando sempre intatta la natura che lo ospita. Ogni mattina Pino si sveglia per affrontare queste avventure alla sua maniera… alla maniera di Pino!”.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’ Ente Parco Nazionale del Pollino ed il Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese ed ha ricevuto il sostegno dell’Agenzia di promozione territoriale lucana, della Regione Basilicata e dell’assessorato all’Ambiente.

L’autore informatico è Vincenzo Greco; Saverio De Marco è stata la fonte di ispirazione del personaggio, mentre, il gioco, è stato programmato e pubblicato interamente da Angelo Abitante. I disegni sono stati realizzati da Luisa Corrado; Antonio Greco, Enzo Peluso, Adolfo Cuccaro e Mario Laurita si sono occupati magistralmente delle musiche; i testi sono di Rosalia Abitante; le traduzioni, di Linda Gallina; le foto sono di Maurizio Lofiego e la voce narrante è quella di Marisol Serago.

"Sono felice di annunciare l'uscita del primo gioco dedicato ai parchi della Basilicata - ha postato via social lo stesso Greco - "Pino's way" è un gioco che vi permetterà di punire, alla "maniera di Pino", i cattivi comportamenti che si adottano in natura e di conoscere le meraviglie del Parco del Pollino e dell'Appennino lucano. Il gioco è stato realizzato interamente in Basilicata. Ringrazio Apt Basilicata (il direttore Antonio Nicoletti e la responsabile comunicazione e editoria Maria Teresa Lotito) e Regione Basilicata, con l'assessorato all'Ambiente per aver creduto subito nel progetto. In collaborazione con L' Ente Parco Nazionale del Pollino e Parco dell'Appennino Lucano."



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it