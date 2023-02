Si è riunito ieri il tavolo tecnico convocato dall’assessore Cosimo Latronico e dalla Direzione Generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, al quale hanno partecipato i referenti dell’Ufficio Risorse Idriche, dell’Ufficio Parchi, dell’Ufficio Protezione Civile e il dirigente generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità, per affrontare le diverse segnalazioni di emergenza e rischio idrogeologico a seguito degli eventi meteorologici in atto, con particolare riferimento alle criticità idrauliche segnalate lungo gli alvei dei fiumi regionali.

Nel corso dell’incontro si è inteso dare nuovo impulso ai lavori della task force prevista dalla DGR 401 del 17/06/2020 in materia di officiosità dei corsi d’acqua regionali che vede il coordinamento dell’Ufficio Risorse Idriche.

È stato fatto il punto sullo stato dell’arte delle segnalazioni pervenute per consolidare lo stato delle conoscenze e definire il modus operandi per la futura gestione delle criticità. Al tavolo è stata sentita anche la dirigente generale della Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per le competenze dell’Ufficio Foreste.

Dall’analisi di diversi tipi d’intervento sui numerosi corsi d’acqua, dei quali 19 già definiti o in corso di esecuzione e 23 in fase di progettazione e affidamento, è emersa la necessità di definire più compiutamente le modalità d’azione, sia in termini di urgenza, sia di programmazione, le cui attività propedeutiche non possono prescindere dalla necessità di manutenzione a regime del reticolo idrografico e delle infrastrutture idrauliche e di attraversamento. In tale contesto, in uno spirito collaborativo istituzionale e sulla base delle segnalazioni acquisite per una programmazione complessiva, si è deciso di aggiornare i lavori del tavolo ad una data successiva alla chiusura della ricognizione degli interventi urgenti ed indifferibili.