Nonostante la tregua concessa ieri da neve e pioggia, purtroppo non sono mancati nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico.

A Viggianello, dove anche oggi sono rimaste chiuse le scuole per i disagi alla viabilità, il sindaco Antonio Rizzo ha informato via social circa una frana in pieno centro abitato.

“Chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Gallizzi, all’altezza della sorgente Caffio, a seguito di frana - ha fatto sapere il primo cittadino viggianellese - Essendo in pieno centro abitato siamo in monitoraggio costante. Ho sentito l’Ufficio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Basilicata che mi ha garantito sopralluogo urgente per analizzare tutte le questioni emerse in questi giorni, Prantalato, Fosso Lupo e San Nicola”.

Nuove difficoltà anche a Latronico, che negli ultimi giorni è stato tra i comuni più colpiti dalle intemperie con diverse abitazioni rimaste senza corrente elettrica.

Ieri (fotto sottostante) l’interruzione ha riguardato il collegamento tra le frazioni di Agromonte e Perosa, mentre, anche per oggi, il sindaco Fausto De Maria ha chiuso le scuole proprio in ragione delle varie criticità sul territorio.

“A causa di una brutta frana - ha reso noto il Comune, con un post via social - è stata chiusa la strada che collega Agromonte alla frazione Perosa, che adesso può essere raggiunta solo da Episcopia. Enel sta continuando a lavorare in zona Torre per sistemare un ultimo guasto e si spera che finalmente prima della serata ritorni l’energia elettrica alle ultime utenze ancora disagiate. Ancora un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando da ieri per eliminare i tanti disagi che questo maltempo ha provocato”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it