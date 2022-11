"Un patto tra istituzioni, organizzazioni sindacali e mondo delle professioni per rispondere ai bisogni dei cittadini", una piattaforma di lavoro da consegnare al governatore lucano Vito Bardi e all'assessore regionale, Francesco Fanelli: è quello che hanno chiesto Cgil, Cisl e Uil, stamani, a Potenza, durante la manifestazione unitaria sulla sanità lucana.

Nonostante il maltempo, il piazzale antistante gli edifici della Regione Basilicata si è riempito di manifestanti provenienti da ogni parte della regione, mentre sul palco si sono susseguiti gli interventi dei segretari regionali, Angelo Summa (Cgil), Vincenzo Cavallo (Cisl) e Vincenzo Tortorelli (Uil), il presidente dell'Ordine dei medici di Potenza, Rocco Paternò, diversi sindaci e qualche lavoratore. Sette i punti del documento, che sarà consegnato alla Regione alla prima convocazione, sui quali le sigle sindacali intendono sollecitare l'intervento rapido della politica lucana: la carenza di medici, gli organici insufficienti, il precariato, i limiti del tetto di spesa per il personale, le liste di attesa, l'assistenza domiciliare inadeguata alla conformazione del territorio, il sistema di emergenza-urgenza. "La manifestazione di oggi - ha detto Summa - testimonia quale sia il livello di consapevolezza dei cittadini su una questione fondamentale.

Denunciamo lo stato di collasso della sanità lucana e costruiamo una grande alleanza democratica per rilanciare e riaffermare il diritto alla salute. Non c'è più tempo da perdere, invitiamo il governatore ad aprirsi al confronto e a pensare a quella programmazione nel settore che è mancata negli ultimi tre anni". "Il governatore e la sua giunta - ha detto Cavallo - non può far finta di niente: vogliamo che la politica convochi le organizzazioni sindacali in una riunione seria per iniziare a discutere di politica sanitaria in una regione dove è in discussione anche il diritto alla salute". "In questo momento - ha concluso Tortorelli - serve aprire un confronto, noi non siamo 'contro', vogliamo solo iniziare a discutere su un documento chiaro che tuteli per i lucani i diritti alla salute che sono costituzionalmente garantiti". (ANSA).