Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 10.00 di venerdì 21 ottobre 2022, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4. All’ordine del giorno l’accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Piro e surroga con il consigliere Gerardo Bellettieri e l’accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Cupparo e surroga con il primo dei non eletti nella lista circoscrizionale per la provincia di Potenza di Forza Italia. Seguiranno le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in ordine all’attuale situazione politico-amministrativa. Successivamente, all’attenzione dell’Aula, iscritti ai sensi dell’art.38 co.4, del Regolamento interno, la proposta di legge “Introduzione del reddito energetico Regione Basilicata” di iniziativa dei consiglieri Perrino, Carlucci e Leggieri (M5s), e due atti amministrativi inerenti il Programma regionale per lo spettacolo 2022-2024 e il Programma triennale Politiche culturali 2022-2024.

In discussione, poi, due disegni di legge riguardanti il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu) e il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib). L’Assemblea regionale si occuperà, subito dopo, dell’avviso pubblico “Elezione del Garante regionale dei diritti della persona” - Decreto del Presidente del Consiglio regionale n.53 del 25 maggio 2021 e di eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti.

Seguirà l’esame di una serie di mozioni, l’attività ispettiva, eventuali atti nel frattempo licenziati dalle commissioni consiliari permanenti e il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull'esito delle trattative con le compagnie petrolifere. I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l'interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.