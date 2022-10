Dopo la notizia dei domiciliari a Francesco Piro, sono anche altri i provvedimenti per gli altri protagonisti dell'inchiesta sulla sanità lucana. Resta ai domiciliari Maria Di Lascio, sospesa, per effetto della Legge Severino, da sindaco di Lagonegro (Potenza), la sua difesa farà ricorso al Riesame.

Inoltre il gip ha modificato le altre tre misure cautelari eseguite il 7 ottobre. In particolare, per l'assessore regionale della Basilicata all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia) l'obbligo di dimora a Francavilla in Sinni (Potenza), la sua città di residenza, è stato trasformato nel divieto di dimora a Potenza. Analogo provvedimento per l'ex assessore alla sanità e attuale consigliere regionale Fdi, Rocco Leone, residente a Policoro (Matera). Per effetto della Legge Severino, con il divieto di dimora nel capoluogo lucano - sede della Regione Basilicata - sia Cupparo sia Leone saranno sospesi dalla cariche.

Per il direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, è stata invece revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo lucano, mentre è stata confermata la misura interdittiva all'esercizio di funzioni pubbliche. Su questo punto già annunciato l'appello al Tribunale delle Libertà.