Abbiamo conosciuto Paolo D'Ercole in una delle tante occasioni, in giro per la Basilicata, in cui per lavoro ci siamo incrociati con i colleghi della Tgr Basilicata. Fin da subito avevamo legato con quel ragazzo sempre disponibile e sorridente, attento e competente ed ogni volta ci lasciavamo con la promessa di rivederci presto, magari ''dalle nostre parti''. Quando non lo abbiamo visto più e abbiamo saputo della sua malattia, abbiamo sperato fino alla fine che le cose, questa volta, potessero e dovessero andare in maniera diversa. E invece, ieri, la doccia fredda. Aveva 37 anni. Oggi tutto il mondo del giornalismo lucano e non solo lo piange attonito. Lascia la moglie e 4 figli. Paolo ricopriva anche il ruolo di Vice presidente del Wwf Matera. Proprio dal Wwf arriva questa nota di cordoglio:

Caro Paolo, sei stato un grande volontario, un grande amico, un grande padre, ed un grande marito. Con questa premessa tutto il WWF Matera ti porta come esempio da seguire, ricordo ancora chiaramente quando insieme ad Aldo e a Vito nell’estate del 2008 poco più che ventenni, decidemmo di aprire la sezione materana del WWF per poter essere presenti sul territorio, per il nostro territorio, quel territorio che amavi così tanto, così tanto da girare il mondo ma poi con l’obiettivo raggiunto di realizzarti qui nella tua amata Matera. Ai tuoi amati figli hai insegnato i valori cardini della vita, la tua vita che anche se breve l’hai vissuta intensamente. Sarai sempre in tutti noi in ogni gesto, in ogni pensiero. Un abbraccio a Irene e ai tuoi splendidi quattro figli. Ciao Paolo.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Rocco a Matera.

