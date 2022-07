In Basilicata, nella settimana dal 13 al 19 luglio "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.913) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-6,5%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (28,7%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti Covid-19": sono le conclusioni del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia svolto dalla Fondazione Gimbe.

Nei dati di oggi si evince un ulteriore aumento dei ricoveri a 109 di cui 46 a Potenza e 63 a Matera. I nuovi positivi sono 865 su 2808 test processati (tasso di positività 30%) e i guariti 708. Gli attuali positivi salgono a 15.739 di cui 15.630 in isolamento domiciliare.

Mappa del focolaio covid in Basilicata che sembra non cambiare, tanto che gli aumenti sono sempre circoscritti a Matera 96, Potenza 87, Policoro 45 , Avigliano 30 , Melfi 30, Rionero in Vulture 30, Lauria 24, Venosa 22, Bernalda 18, Lavello 18, Tricarico 18, Nova Siri 16 e Pisticci 16.

Clicca qui per il report completo