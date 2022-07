Nella giornata di martedì 19 luglio 2022 sono stati processati 2.733 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 840 casi positivi e 721 guariti. Il tasso di positività scende al 30,73% . Gli attuali positivi in regione sono 15.921 di cui 15.815 in isolamento domiciliare. Aumentano di un'unità i ricoveri che passano a 106 di cui 41 sono ricoverati a Potenza e 65 all'ospedale Madonna delle Grazie – Matera. Purtroppo si registra ancora un altro decesso un uomo di 95anni di Matera deceduto in data 19/07/2022 presso P.O. di Matera, reparto Medicina Interna COVID-19 . Cala la curva del contagio nelle due province con Matera 94, Potenza 88.

Stabile i contagi a Policoro 34, Melfi 32 e Avigliano 23. Numeri importanti ma in discesa a Pisticci 20, Venosa 20, Lauria 17, Tursi 17, Picerno 16, Lavello 14, Montalbano 14, Montescaglioso 14, Nova Siri 14 e Rionero in Vulture 14.

Clicca qui per il report completo