Continua l'aumento dell'infezione da covid19 in Basilicata, ieri 27 giugno sono stati processati 1.958 tamponi e sono emersi 720 nuove positività che fanno salire il tasso di positività al 36,7%. I guariti sono 482, mentre i ricoveri sono stabili, rispetto a ieri, a 51 unità. I casi attualmente dei residenti in regione sono 8297 di cui 8246 in isolamento domiciliare.

I comuni che fanno registrare gli aumenti maggiori sono ancora Potenza con 91 nuovi positivi e Matera con 82. Inizia a preoccupare l'avanzata delle infezioni nel metapontino, zona turistica, che anche oggi vede Policoro aumentare di 27 nuovi casi, Pisticci 26. La situazione rimane attenzionata anche nella comunità di Bernalda che registra ancora un aumento di 13 nuove infezioni. Sempre nel metapontino sono 14 le positività riscontrate a Nova Siri e a Montalbano Jonico. Infezione in salita anche a Melfi 25, Lavello16 e Lauria 16. Focolaio che non frena neanche a Marsico Nuovo che anche oggi fa registrare un + 11. Aumenti da non sottovalutare nelle comunità di Avigliano 19, Montescaglioso 12, Tito 11, Rionero in Vulture 11, Miglionico 11 e Francavilla in Sinni sempre con 11 nuove infezioni.

Clicca qui per il report completo.



