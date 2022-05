Con il Decreto Direttoriale numero 98 del 9 maggio 2022, gli uffici del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando hanno assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali in Italia le risorse economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Nel complesso, agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro.

Le risorse sono stanziate per:

sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

percorsi di autonomia per persone con disabilità;

Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo.

Per la Basilicata sono stati assegnati 11,1 milioni di euro, in Campania 109,1 milioni, per la Puglia 81 miglioni, La Calabria 37,7 milionie Sicilia 83,6 milioni di euro. Un solo progetto idoneo in Basilicata, quello del comune di Potenza sulla linea di sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, importo di 211,500 euro, tutti gli altri sono ammissibili di finanziamento.

M5C2-Investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

ATS associati H24H22000180006 BASILICATA importo 210.000 COMUNE DI PICERNO 17-202004142232287 punteggio 50,0000 - Ammissibile a finanziamento

ATS associati B44H22000050006 BASILICATA importo 211.500 COMUNE DI MARSICOVETERE 17-202004142255696 punteggio 42,7855 Ammissibile a finanziamento

ATS G74H22000070006 BASILICATA importo 211.500 COMUNE DI RAPOLLA 17-202004142249046 punteggio 38,0743 Ammissibile a finanziamento

ATS C74H22000240006 BASILICATA importo 211.500 COMUNE DI IRSINA 17-202004142229429 punteggio 37,0801 Ammissibile a finanziamento

ATS D84H22000260006 BASILICATA importo 211.500 COMUNE DI PIETRAGALLA 17-202004142255360 punteggio 36,8000 Ammissibile a finanziamento

ATS associati B24H22000040006 BASILICATA importo 211.500 COMUNE DI POTENZA 17-202004142233183 punteggio 32,7834 Idoneo



M5C2 – Investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti



ATS associati E84H22000300006 BASILICATA importo 2.460.000 COMUNE DI VIGGIANELLO 17-202004142230627 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento



M5C2 – Investimento 1.1 Linea di sub-investimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione

ATS associati B74H22000100006 BASILICATA importo 330.000 COMUNE DI POTENZA 17-202004142233183 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento

ATS associati I44H22000020006 BASILICATA importo 330.000 COMUNE DI MATERA 17-202004142233868 punteggio 20,0000 Ammissibile a finanziamento



M5C2 – Investimento 1.1 – Linea di sub-investimento1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

ATS associati I44H2200006000 6 BASILICATA importo 210.000 COMUNE DI MATERA 17-202004142233868 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento



M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)

ATS associati B24H22000080006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI POTENZA 17-202004142233183 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento

ATS G94H22000240006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI RAPOLLA 17-202004142249046 punteggio 36,2111 Ammissibile a finanziamento

ATS C44H22000240006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI POLICORO 17-202004142241625 punteggio 30,9512 Ammissibile a finanziamento

ATS E84H22000290006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI VIGGIANELLO 17-202004142230627 punteggio 26,1300 Ammissibile a finanziamento

ATS I14H22000230006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI MATERA 17-202004142233868 punteggio 24,3220 Ammissibile a finanziamento

ATS C74H22000250006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI IRSINA 17-202004142229429 punteggio 23,0480 Ammissibile a finanziamento

ATS D84H22000270006 BASILICATA importo 715.000 COMUNE DI PIETRAGALLA 17-202004142255360 punteggio 20,0000 Ammissibile a finanziamento



M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1-Povertà estrema - Housing first ATS associati I34H22000190006 BASILICATA importo 710.000 COMUNE DI MATERA 17-202004142233868 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento

ATS associati C44H22000250006 BASILICATA importo 1.090.000 COMUNE DI POLICORO 17-202004142241625 punteggio 50,0000 Ammissibile a finanziamento



