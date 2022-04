Da oggi non sarà più necessario esibire il green pass - né rafforzato né base - per entrare in posta, in banca o negli uffici pubblici. Sui trasporti servirà il certificato base solo per salire sui mezzi a lunga percorrenza che troneranno alla capienza del 100%. Dovrà essere esibito il certificazione base anche per un caffè al banco del bar, idem per entrare allo stadio. Resta l'obbligo di green pass rafforzato per cinema, teatri, concerti e impianti sportivi al chiuso (comprese palestre e piscine) fino al 30 aprile.

Intanto il virus continua a correre ed anche oggi la task force regionale ha comunicato i dati del 31 marzo, che con 4.549 tamponi (molecolari ed antigenici) processati,1.078 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 622 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Castronuovo Sant’Andrea. In totale sono 109 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 263 vaccinazioni.

A ieri sono 467.898 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.099 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 351.903 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.147 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo

