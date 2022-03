Tre persone, due in carcere e una ai domiciliari, sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza sul traffico di droga tra Orta Nova (Foggia) e Palazzo San Gervasio (Potenza). In particolare, i tre arresti "rappresentano - è spiegato in un comunicato firmato dal Procuratore Francesco Curcio - la fase conclusiva dell'indagine avviata nello scorso mese di marzo" e che aveva al centro la piazza di spaccio di Palazzo San Gervasio, gestita - secondo gli investigatori - da un gruppo criminale guidato da Fabio De Nigris e che nel Foggiano si riforniva di droga.

Le indagini hanno permesso di evidenziare a livello di gravità indiziali l'esistenza di una stabile organizzazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, come cocaina e marijuana , fornite soprattutto da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di Orta Nova in provincia di Foggia . In particolare alle persone arrestate è stato contestato, sulla base del materiale indiziario raccolto, di avere posto in essere condotte stabili e coordinate al fine di rifornire in via esclusiva il sodalizio , di cui facevano parte incenti quantitativi di stupefacente del tipo sopra indicato. Gli arrestati, con mezzi in loro uso anche alla presenza di bambini in età infantile, erano incaricati per il trasporto e la consegna dello stupefacente . Altri soggetti , attualmente indagati , fungevano da intermediari tra le consorterie. Le attività di indagine oltre agli arresti , hanno consentito di raggiungere in totale:

9 arresti in fragranza di reato ,

cinque fermi di iniziato di delitto ,

l'esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisica di due immobili per civili abitazioni a Palazzo San Gervasio , un immobile per attività commerciale sempre a Plazzo San Gervasio , un'auto veicolo Suzuki Vitara , una Renault Clio , due terreni di oltre 70 ha a Banzi, una somma contante di oltre 260mila euro in banconote di vario taglio .