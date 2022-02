Nella giornata di ieri, sono stati processati 3.833 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 651 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 653 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone: una donna centenaria di Filiano, ospite dell'ex Don Uva di Potenza, un 74enne di Bernalda, e una 97enne di Policoro, entrambi morti al Madonna delle Grazie di Matera.

Sono state effettuate 1.436 vaccinazioni e in totale sono 95 le persone ricoverate: 47 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

La pandemia in Basilicata sta rallentando e lo dimostrano i dati dei primi 15 giorni di febbraio. A Matera sembra spegnersi lentamente il focolaio che ha caratterizzato la città dei Sassi da più di due mesi, in 15 giorni sono stati riscontrate 1577 nuove positività ma anche 1505 guarigioni, con un incremento degli attuali positivi di 72 unità. Un incremento minore rispetto alle cittadine del nord della Basilicata, dove il virus sembra circolare di più. Infatti Lavello fa segnare un +181 casi nella curva degli attuali positivi, Genzano di Lucania +129, Muro Lucano +57, Palazzo San Gervaso +71, Oppido di Lucano +55. Meglio Venosa, Rionero in Vulture e Melfi. In questi 15 giorni di febbraio il dato più alto di incremento degli attuali positivi lo fa riscontrare Pisticci con +202 casi, poi Potenza + 199, Lavello +181, Avigliano +138 e Bernalda +137.

I territori che sembrano in netto miglioramento sono l'area sud lucana e il metapontino, dove la curva è in discesa. Lauria -101, Montalbano -83, Lagonegro -66, Sant'Arcangelo -70, Rivello -65, Senise -56, Chiaromonte -35, Scanzano jonico -76, Valsinni -36, Terranova di Pollino -30, Rotonda -23, Teana -25, Stigliano -39, San Giorgio -12, Rotondella -29 e Nova Siri -13. In controtendenza però ci sono comuni come Roccanova +36, Salandra +40, San Chirico Raparo +15, Sarconi +32, Spinoso +38, Tramutola 25, Tricarico +59, Moliterno + 41, Gallicchio +52 e Tursi +9. Di seguito riportiamo la tabella del contagio dal 1 febbraio al 15 febbraio in tutti i comuni lucani





“Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe descrive una situazione in netto miglioramento per i contagi da Covid 19 in Basilicata, con una diminuzione di casi accertati del 28 per cento rispetto alla settimana precedente e una diminuzione dei casi per 100 mila abitanti nelle due province. Un dato molto positivo, a cui si aggiunge la conferma di quanto già evidenziato ieri dall’Agenas sull’occupazione dei posti letto da parte di pazienti con Covid 19: la Basilicata ha il valore più basso d’Italia per i ricoveri nelle terapie intensive e in diminuzione nei reparti di area medica. La Basilicata inoltre è in media nazionale per le vaccinazioni, con un dato significativo per quelle dell’infanzia, ad ulteriore conferma del grande lavoro degli operatori del servizio sanitario regionale e dei pediatri di libera scelta, che ancora una volta ringrazio per l’impegno profuso. Naturalmente non bisogna abbassare la guardia e lavorare per migliorare ulteriormente la situazione dei contagi, così da consentire alle nostre strutture di riprendere pienamente le attività ordinarie per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Noi continuiamo a lavorare per l’emergenza ma con l’occhio già puntato verso la sanità del futuro, che dovrà essere più vicina ai bisogni delle persone a partire dai territori”.

È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone commentando i dati settimanali della fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia da Covid 19.