Il senatore lucano Arnaldo Lomuti (M5S), capogruppo Commissione Ecomafie, ha reso noto lo studio dell ’ ISS dove emerge che il Lago Pertusillo è contaminato da idrocarburi.

''I risultati dello studio sul telerilevamento di fioriture algali nel lago Pertusillo, realizzato per la prima volta con tecnologie innovative, fra cui l ’ utilizzo di dati satellitari, dal dipartimento di Malattie Infettive e Strutture Centrali dell ’ Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell ’ Università Sapienza di Roma, con l ’ Istituto delle Regioni Puglia e Basilicata Zooprofilassi sperimentale e con il Department of Food Biosciences, hanno evidenziato che il lago Pertusillo è contaminato da idrocarburi del petrolio (in allegato lo studio integrale). “ La questione è di notevole rilevanza, perché da una parte pone fine una volta per tutte ai dubbi sul dibattito sull ’ inquinamento dell ’ invaso, come riportato da anni dalle associazioni ambientaliste lucane, e dall ’ altra, per la destinazione potabile ed irrigua delle acque, la salute delle persone è posta in serio pericolo.

Non per ultimo, il dato politico che emerge è il fallimento dell ’ assessore all ’ Ambiente, Gianni Rosa, e del suo dirigente dell ’ ARPAB, Antonio Tisci, che in questi anni hanno presentato monitoraggi inutili e tagliato nastri di nuove sedi solo per propaganda, ponendo in secondo piano la tutela dell ’ ambiente e presentando gravi minacce per la salute pubblica e il monitoraggio ambientale. Chiederò al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, un incontro ufficiale per avere chiarimenti e capire quali siano le azioni che questo governo regionale intende mettere in atto”.