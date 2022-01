Nella giornata di sabato 15 gennaio 2022 sono stati processati 2430 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 742 casi positivi e 285 guariti. Oltre ai tanti contagi di Matera e i 40 di Potenza, preoccupano ancora le tante infezioni a Policoro (36), Lauria (33), Sant'Arcangelo (30), Stigliano (28), Ferrandina (25) e 17 di Viggiano.

Di seguito si riporta il report completo.

Positivi residenti 720

Positivi residenti provincia di Potenza 413

Positivi residenti provincia di Matera 307

11 Accettura

2 Acerenza

2 Anzi

1 Armento

7 Atella (n. 3 domiciliato a San Fele)

4 Avigliano

1 Balvano

1 Baragiano

9 Barile

2 Bella

9 Bernalda

6 Brienza (n. 1 domiciliato a Sant’Angelo Le Fratte)

2 Brindisi di Montagna

1 Calvello

1 Campomaggiore

2 Cancellara (n. 1 domiciliato a Paterno)

3 Castelgrande

1 Castelluccio Superiore

1 Castelmezzano

3 Castronuovo di S. Andrea

1 Colobraro

1 Craco

1 Fardella

25 Ferrandina

3 Filiano

5 Francavilla in Sinni

1 Gallicchio

3 Garaguso

1 Genzano di Lucania

11 Grassano

4 Grumento Nova

2 Irsina

6 Lagonegro

3 Latronico

33 Lauria

15 Lavello

1 Maratea

12 Marsico Nuovo

17 Marsicovetere

1 Maschito

78 Matera

26 Melfi

2 Missanello (n. 1 domiciliato in Toscana)

8 Moliterno (n. 1 domiciliato a Castelsaraceno)

9 Montalbano Jonico

5 Montemurro

14 Montescaglioso (n. 2 domiciliati a Matera)

1 Muro Lucano

1 Nemoli

1 Noepoli

4 Nova Siri

3 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

8 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsico Nuovo)

2 Picerno

4 Pietragalla

4 Pisticci

36 Policoro

28 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

40 Potenza (n. 1 domiciliato a Paterno)

9 Rapolla

3 Rapone

15 Rionero in Vulture

6 Ripacandida

4 Rivello (n. 1 domiciliato a Lagonegro)

9 Rotonda (n. 1 domiciliato a Castelluccio Superiore)

10 Rotondella

3 Salandra (n. 1 domiciliato a Tricarico)

2 San Mauro Forte

1 San Paolo Albanese

1 San Severino Lucano

3 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza)

30 Sant’Arcangelo (n. 2 domiciliati ad Aliano)

2 Sarconi

3 Sasso di Castalda

3 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

11 Scanzano Jonico

10 Senise

1 Spinoso

28 Stigliano (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Terranova di Pollino

3 Tito

3 Tolve

2 Tramutola

2 Trecchina

8 Tricarico

4 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

4 Valsinni (n. 1 domiciliato a Matera)

14 Venosa

15 Viggianello

17 Viggiano (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

12 positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Abruzzo (domiciliato a Matera)

1 Campania (domiciliato a Lagonegro)

2 Lazio (domiciliati a San Paolo Albanese e Viggiano)

1 Lombardia (domiciliato a Sant’Arcangelo)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

1 Sardegna (domiciliato a Lavello)

2 Sicilia (domiciliati a Lavello e Marsicovetere)

1 Mali (domiciliato a Potenza)

1 Paesi Bassi (domiciliato a Grottole)

1 Romania (domiciliato a Noepoli)

10 positivi non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Calabria

2 Campania

1 Lazio

6 Puglia

285 guariti

270 guariti residenti in Regione Basilicata

2 Atella

2 Avigliano

2 Banzi

1 Barile

1 Bella

2 Bernalda

6 Brienza

1 Calvello

4 Castelsaraceno

1 Chiaromonte (n. 1 domiciliato in Lazio)

32 Corleto Perticara

1 Filiano

1 Forenza

4 Lagonegro

12 Latronico

8 Lauria

2 Lavello

1 Maratea

10 Maschito (n. 1 domiciliato a Venosa)

46 Matera

25 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Montemurro

1 Montescaglioso

2 Paterno

4 Pescopagano

3 Pignola

1 Pisticci

7 Policoro (n. 1 domiciliato in Lombardia)

21 Potenza

9 Rapolla

1 Rapone

7 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

1 Roccanova

3 Rotonda

9 San Fele

2 Sasso di Castalda

4 Scanzano Jonico

2 Senise

8 Stigliano (n. 2 domiciliati in Lombardia)

2 Tito

1 Tolve

1 Tricarico

2 Tursi

3 Vaglio di Basilicata

5 Venosa

1 Viggianello

1 Viggiano

14 guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata

1 Campania (domiciliato a Melfi)

3 Lazio (domiciliati a Senise, Matera, Stigliano)

2 Lombardia (domiciliati a Corleto Perticara, Rapolla)

1 Piemonte (domiciliato a San Fele)

2 Puglia (domiciliati a Pignola e Stigliano)

5 Toscana [domiciliati a Roccanova (n. 3), Matera (n. 2)]

Guariti residenti in altra Regione

1 Piemonte

I casi attuali residenti sono 13.858* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 13.763*

Sono 32.801* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 630 quelle decedute.

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti



Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 35 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 556.677 tamponi molecolari, di cui 504.889 sono risultati negativi, e sono state testate 277.745 persone. Test antigenici totali 41.275