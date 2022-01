Nonostante i tanti contagi di covid19 in Basilicata, la regione resta bianca sulla cartina italiana della pandemia da coronavirus. Ma l'attenzione è spostata soprattutto sul ritorno tra i banchi, previsto per il 10 gennaio. In alcuni comuni lucani i sindaci hanno però già disposto ulteriori rinvii. A cominciare da Potenza dove, per decisione del sindaco Mario Guarente, le scuole riapriranno il 12 gennaio, al termine dello screening (che partirà domani) e delle relative operazioni di sanificazione. A Sant'Arcangelo il sindaco Salvatore La Grotta aveva già annunciato un rientro per l'11 gennaio; si sono aggiunti Viggiano dove, tramite un video messaggio, il sindaco Amendeo Cicala comunica la chiusura delle scuole anche per lunedì, martedì e mercoledì, con gli screening delle scuole in data da destinarsi. Anche a Moliterno la scuola resterà chiusa e si riaprirà a data da destinarsi, “In comune accordo con Prefetto di Potenza e il Direttore dell’Azienda Sanitaria Potenza – fanno saper tramite una nota del comune di Moliterno - e valutata la situazione attuale, si è deciso di RINVIARE lo screening previsto per i giorni 8 e 9 e dunque RIMANDARE L'APERTURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado.

A Rotonda le scuole saranno chiuse il 10,11 e 12 gennaio per effettuare lo screening.

Rinvio anche a Vietri di Potenza dove il sindaco fa sapere che "in giornata firmerò ordinanza per sospendere le lezioni in presenza, per la prossima settimana”.

A Nemoli rientro in classe previsto per luned' 17 gennaio, lo ha comunicato il sindaco Domenico Carlomagno.



Dure critiche, intanto, sono state mosse dalla Cgil Basilicata al sistema sanitario regionale, che, secondo il segretario lucano, Angelo Summa, "sembra essere sempre più allo sbando, riportando le lancette del tempo indietro a gennaio 2020: piano anti Covid inattuato e riforma sanitaria al palo". Al sindacato ha risposto l'assessore regionale alla salute, Rocco Leone: "Sui temi della sanità e della gestione della pandemia ci aspettiamo dai sindacati critiche costruttive e proposte perché questo non è certo il momento per i protagonismi".



