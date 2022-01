Ancora una giornata difficile per la regione Basilicata dal punto di vista dei contagi da covid19. Sono 943 le nuove infezioni riscontrate, con 129 guarigioni e 74 ricoveri, uno in più rispetto a ieri. I dati preoccupanti arrivano da Potenza (128), Matera (81), Policoro (63) e Lavello (69). Di seguito il report dati tamponi processati in data 4 gennaio 2022.

Tamponi molecolari totali n. 529.601

Tamponi molecolari totali negativi n. 487.065

Persone testate n. 267.807

Test antigenici totali 28.410

Tamponi molecolari di giornata n. 2.889

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 943

Tamponi molecolari negativi n. 1.946

RICOVERATI N. 74

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 19

Pneumologia n. 17

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 26

Pneumologia n. 9

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 129

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 943

Positivi residenti 872

Positivi residenti provincia di Potenza 630

Positivi residenti provincia di Matera 242

N. Comune

10 Abriola

1 Accettura

4 Acerenza

3 Anzi

3 Atella

11 Avigliano (n.1 domiciliato a Potenza)

1 Balvano (n.1 domiciliato a Barile)

4 Banzi

3 Baragiano

4 Barile (n.1 domiciliato a San Fele)

3 Bella

20 Bernalda

1 Brindisi di Montagna

3 Calvello

4 Calvera

1 Campomaggiore

1 Cancellara

1 Castelluccio Superiore

1 Castelmezzano

2 Castelsaraceno

7 Castronuovo Sant’Andrea

1 Cersosimo

6 Chiaromonte

1 Craco

2 Episcopia

2 Fardella

1 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

7 Francavilla in Sinni

1 Gallicchio

8 Genzano di Lucania

2 Grassano

3 Grottole

1 Irsina

1 Lagonegro

6 Latronico

1 Laurenzana

36 Lauria (n.1 domiciliato a Sarconi, n.1 domiciliato in Toscana)

69 Lavello

3 Maratea

4 Marsico Nuovo

13 Marsicovetere (n.1 domiciliato a Spinoso, n.1 domiciliato a Viggiano, n.1 domiciliato in Umbria)

6 Maschito (n.2 domiciliati a Venosa)

81 Matera (n.1 domiciliato in Puglia)

39 Melfi

2 Miglionico

1 Missanello (n.1 domiciliato a Gallicchio)

6 Moliterno (n.2 domiciliati a Lagonegro, n.1 domiciliato a Marsicovetere)

1 Montalbano Jonico

4 Montemilone 2 Montemurro (n.1 domiciliato in Lazio)

8 Montescaglioso (n.1 domiciliato a Ferrandina)

5 Muro Lucano

6 Nemoli

2 Noepoli

12 Nova Siri (n.1 domiciliato a Rotondella)

8 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

5 Pescopagano

5 Picerno

6 Pietragalla

13 Pignola (n.1 domiciliato a Potenza)

17 Pisticci (n.1 domiciliato in Lazio)

63 Policoro (n.1 domiciliato in Lombardia, n.1 domiciliato in Emilia Romagna,

n.1 a Scanzano Jonico)

128 Potenza (n.1 domiciliato in Lombardia, n.1 domiciliato ad Albano di Lucania, n.2 domiciliati ad Avigliano, n.1 domiciliato a Grassano, n.1 domiciliato in Piemonte)

10 Rapolla (n.1 domiciliato a Melfi)

5 Rapone

17 Rionero in Vulture (n.1 domiciliato a Rapone)

6 Ripacandida

2 Rivello

7 Rotonda

1 Rotondella

3 Ruoti

2 Salandra

1 San Chirico Nuovo

2 San Fele

2 San Martino d’Agri

6 Sant’Angelo le Fratte

6 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

8 Satriano di Lucania

12 Scanzano Jonico (n.1 domiciliato a Policoro)

13 Senise

5 Stigliano

1 Teana

4 Terranova di Pollino

10 Tito

2 Tolve

4 Tramutola

1 Tricarico

8 Tursi (n.1 domiciliato in Lombardia)

2 Vaglio di Basilicata

34 Venosa

1 Vietri di Potenza

11 Viggianello

5 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 34

N. Regione/ Stato estero

2 Abruzzo (n.1 domiciliato a Potenza, n.1 domiciliato a Nova Siri)

2 Campania (n.1 domiciliato a Melfi, n.1 domiciliato a Policoro)

7 Emilia Romagna (n.4 domiciliati a Nova Siri, n.1 domiciliato a Marsicovetere, n.1 domiciliato a Senise, n.1 domiciliato a Lavello)

1 Messico (n.1 domiciliato a Policoro)

5 Lazio (n.1 domiciliato a Rapone, n.1 domiciliato a Acerenza, n.1 domiciliato a Melfi, n.1 domiciliato a Montemurro, n.1 domiciliato a Rapolla)

7 Lombardia (n.1 domiciliato a Matera, n.1 domiciliato a Senise, n.1

domiciliato a Potenza, n.1 domiciliato a Viggianello, n.1 domiciliato a Lauria, n.1 domiciliato a Montalbano J., n.1 domiciliato a Muro Lucano)

1 Marche (n.1 domiciliato a Policoro)

3 Piemonte (n.1 domiciliato a Lavello, n.1 domiciliato a Matera, n.1 domiciliato a San Chirico Nuovo)

3 Puglia (n.1 domiciliato a Genzano, n.1 domiciliato a Matera, n.1 domiciliato a Lavello)

1 Sicilia (n.1 domiciliato a Venosa)

2 Toscana (n.1 domiciliato a Lavello, n.1 domiciliato a Potenza)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 37

N. Regione/ Stato estero

4 Calabria

4 Campania

2 Canada

3 Emilia Romagna

1 Friuli

5 Lazio

5 Lombardia

10 Puglia

1 Sicilia

1 Toscana

1 Veneto

GUARITI TOTALI N. 129

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 126

N. Comune

1 Avigliano

2 Barile

4 Bernalda

1 Chiaromonte (n. 1 domiciliato a Senise)

1 Grassano

1 Latronico

2 Laurenzana

8 Lauria

56 Matera

24 Melfi

1 Miglionico

1 Picerno

1 Pisticci

12 Potenza

3 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 Rivello

1 Rotonda (n. 1 domiciliato a Lauria)

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano (n. 1 domiciliato a Pisticci)

1 Trecchina

2 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Lombardia (n.2 domiciliati a Valsinni)

1 Veneto (n.1 domiciliato a Grassano)



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 7.305*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 7.231*

DECEDUTI RESIDENTI N. 614

GUARITI RESIDENTI N. 30.491*

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti