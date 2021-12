Nella giornata di venerdì 24 dicembre 2021 sono stati processati 396 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 33 casi positivi e 3 guariti.



Si registrano 33 casi positivi



32 positivi residenti

1 Atella

1 Avigliano

1 Bernalda

2 Ferrandina

1 Lagonegro

17 Matera

3 Montescaglioso

1 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

2 San Fele

1 Trecchina

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Lombardia



Si registrano 3 guariti

3 guariti residenti in Regione Basilicata

1 Matera

1 Potenza

1 Scanzano Jonico



I casi attuali residenti sono 2812 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 2765.



Sono 29.858 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 607 quelle decedute.



A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 2168.



Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 47 a Potenza 13 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 17 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 507.232 tamponi molecolari, di cui 470.243 sono risultati negativi, e sono state testate 259.685 persone. Test antigenici totali 27.552