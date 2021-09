Dopo le votazioni dello scorso febbraio in seno alla comunità del Parco del Pollino, per eleggerne i rappresentati, sono stati nominati anche gli altri nuovi componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente, guidato dal già confermato presidente Domenico Pappaterra.

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, ha decretato la nomina: "del dottor Fabio Annunziata, in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica; del signor Giuseppe Ciarfaglia, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; della dottoressa Luciana Carotenuto, in rappresentanza dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)".

Per quanto riguarda la Comunità del Parco - l’organo assembleare che riunisce tutti i sindaci del territorio ricadenti nell’area protetta - erano stati eletti i primi cittadini: Angelo Catapano, di Frascineto; Angelina Barbiero, di Buonvicino; Viola Valentina, di Chiaromonte; Mosè Antonio Troiano, di San Paolo Albanese.

Considerando che il presidente è emanazione della Regione Calabria, per una questione di equilibrio geo-politico, il vicepresidente - nominato in seno ai rappresentanti della stessa Comunità del Parco - verrà individuato tra i due componenti lucani e succederà a Franco Fiore, sindaco di San Severino Lucano.

Inoltre, in rappresentanza delle Associazioni di Protezione Ambientale, entra nel Direttivo anche Maria Luisa Ronconi: docente ordinario di Geografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, che raccoglie l’eredità pesante di Ferdinando Laghi.

Laghi, medico ambientalista e presidente dell’associazione internazionale Isde, aveva iniziato il suo lavoro in Consiglio nel 2016: del suo impegno si ricorderà in particolare, ma non solo, le battaglie, e le pubblicazioni sugli impatti, contro gli inceneritori di rifiuti e l’attività della Centrale a biomassa del Mercure o, in favore, dell’economia circolare.

Attualmente, Laghi è candidato alle prossime regionali in Calabria con la lista “de Magistris Presidente”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it