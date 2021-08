Anni e anni, circa un trentina, trascorsi senza risolvere una problematica che appare tutt’altro che irrisolvibile. Ma due comunità limitrofe, restano distanti come fossero separati dal triplo della distanza che in realtà esiste: con gravi difficoltà per tutti gli abitanti.

Da Roccanova, per raggiungere Senise, bisogna percorrere appena tredici chilometri: in pullman corrisponderebbero in poco più di una decina di minuti, ma la realtà è profondamente diversa.

Antonio Noia è un ingegnere nucleare che si è fatto portavoce del disagio di tanti studenti, e delle famiglie, che, ogni mattina, per andare a scuola devono percorrere questo tragitto.

“Senise - spiega il portavoce - è sede di vari istituti superiori e, da poco, vi è anche la scuola Socio Sanitaria: e proprio questa sta attirando molti giovani roccanovesi. Attualmente il Bus della Sita, turno 421 E2 Roccanova-Senise, parte alle ore 7,10 ed arriva a Senise alle ore 8. Oltre all’eccessivo tempo impiegato, visto che basterebbero solo 15 minuti, resta un forte disagio per le strade tortuose e pericolose, senza nemmeno considerare il periodo invernale in caso di nevicate”.

Gli alunni interessati sono oltre venti e le famiglie hanno anche sottoscritto una petizione.

Della questione è stata investita anche la politica locale e regionale: l’ultima missiva inviata al governatore lucano Vito Bardi, risale ad inizio di questo mese di agosto.

“La strada, detta Via Montagna, passa dal bivio di Castronuovo e poi il Terzo, dove nevica molto spesso nel periodo invernale - precisa ancora Noia - Il tragitto Senise-Roccanova, sempre Via Montagna, è ancor più difficoltoso, in quanto i ragazzi debbono attendere, con tutte le difficoltà del caso e soprattutto nel periodo invernale, la partenza da Senise alle ore 14,15 e con arrivo a Roccanova per le ore 15. È facile capire il grande disagio che creiamo a questi poveri ragazzi; un disagio che si configura pienamente in una violazione del diritto allo studio. Inoltre vi sono tanti cittadini di Roccanova che, per motivi di lavoro o di salut,e intraprendono il percorso Roccanova-Senise, vedendo rifiutato una piena attuazione del diritto al lavoro e alla salute, infatti ricordiamo che Senise è sede anche di un’importante Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Gli studenti e le loro famiglie - tuona ancora il portavoce - l’intera popolazione di Roccanova, sono umiliati da decenni e stanchi di subire un tale disagio, ma la questione più grave è che in questo modo si impedisce ad una generazione di ragazzi di avere spazi ricreativi e di studio, ecco perché riteniamo offeso un grande diritto, il diritto allo studio”.

Lo scorso anno la soluzione proposta era stata adottata dal Consiglio Regionale lucano, ma poi non se ne fece più nulla per una frana.

“Chiediamo che il bus SITA Roccanova-Senise sia diretto e non passi più per Via Montagna, infatti ci risultano ben 3 bus SITA che transitano per Castronuovo e con leggere correzioni di orari il problema è di facile soluzione e nulla toglierebbe agli studenti di Castronuovo. Ci dicono sempre che lo fanno ma poi non se ne fa nulla - conclude l’ingegnere - purtroppo, in Basilicata, ogni settore patisce la pigrizia della politica che decide e si muove con tempistiche borboniche”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it