L'azienda sanitaria di Matera ha deciso "l'immediata sospensione del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) per le prime dosi previste per gli under 60": lo ha annunciato la stessa Asm tramite la nota del Direttore Sanitario dott. Giuseppe Magno, in accordo con il responsabile della campagna vaccinale Anti Covid - 19 della Regione Basilicata, dott. Ernesto Esposito. Si dispone che per le persone al di sotto dei 60 anni il ciclo vaccinale sarà completato con la somministrazione di una seconda dose di vaccino a MRNA ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose.

In Basilicata sono 11.352 i richiami Astrazeneca della fascia di età compresa tra i 12 e i 59 anni ancora da fare e che, come deciso dal Governo, saranno effettuati con vaccino Pfizer o Moderna. Sono invece - secondo quanto si apprende da fonti della Regione - 36 mila i richiami con AstraZeneca da inoculare a persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni.

Le scorte di Astrazeneca in giacenza da parte della regione Basilicata solo 11.500 .

Sul fronte delle restrizioni, la Basilicata dovrà aspettare un' altra settimana per poter passare in zona Bianca. I dati riportati dall'Istituto superiore di Sanità hanno certificato che l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti è al di sotto della soglia dei 50. Nella settimana passata la media era di 39, se anche in questa settimana l'andamento non cambia e non supera i 50 casi ogni 100mila abitanti, la Basilicata passerà in zona Bianca.