''Oggi in giunta abbiamo intitolato la falesia nei pressi della vecchia stazione a Fabio Limongi venuto a mancare per un tragico evento''. Lo ha annunciato il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia. Guida esperta in escursionismo, istruttore della "Scuola Sci Monte Sirino" e tecnico di elisoccorso impegnato con il " Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata", Fabio, come precursore dello sport outdoor, ''ha avuto un ruolo primario nella valorizzazione della suddetta falesia e non solo. Con questa intitolazione intendiamo ricordare un Gigante che non si è mai risparmiato per la valorizzazione del territorio, a prescindere dal comune o la regione di appartenenza''.

Fabio è morto lo scorso 27 gennaio a causa di una caduta mentre stava effettuando un'escursione sul Monte Sirino.