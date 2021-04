Sono 173 i nuovi positivi al covid19 in Basilicata su 1590 tamponi eseguiti nella giornata di ieri, dato appena sopra il 10%. I ricoveri salgono a 182, mentre i decessi sono 3, a Melfi , Pisticci e Potenza. Preoccupa il focolaio di Matera, oggi altri 33 positivi, spiccano anche i 12 contagi di Lavello, 10 a Palazzo San Gervasio e a Melfi e i 9 di Picerno.Il dato positivo arriva dai guariti che oggi sono 188 e fanno scendere di poco la curva degli attuali positivi a 4.756. Siamo in attesa della nuova ordinanza del presidente Bardi che prevede tre nuove zone rosse: Castelmezzano, San Fele e Satriano.

Di seguito il report dati processati in data 09 aprile 2021.



Tamponi molecolari totali n. 293.795



Tamponi totali negativi n. 270.518



Persone testate n. 173.671



Tamponi molecolari di giornata n. 1.590



Test antigenici totali 12.758



TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 173



Tamponi negativi n. 1.417



RICOVERATI N. 182



A.O.R. San Carlo Potenza



Malattie Infettive n. 35



Pneumologia n. 34



Medicina d’Urgenza n. 17



Medicina Interna Covid n. 17



Terapia Intensiva n. 03



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera



Malattie Infettive n. 30



Pneumologia n. 17



Medicina Interna Covid n. 22



Terapia Intensiva n. 07



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 188



DECESSI TOTALI N. 03



Deceduti Residenti n. 03



· Melfi



· Pisticci



· Potenza



POSITIVI TOTALI N. 173



Residenti: n. 166



N. Comune



1 Abriola (domiciliato a Potenza)



8 Atella



2 Avigliano



2 Castelluccio Inferiore



5 Castelmezzano



1 Episcopia



1 Filiano



2 Francavilla in Sinni



1 Genzano di Lucania



2 Grottole



1 Laurenzana



12 Lavello



2 Marsicovetere



33 Matera



10 Melfi



1 Miglionico



2 Moliterno



2 Montalbano Jonico



2 Montescaglioso



4 Nova Siri



10 Palazzo San Gervasio



2 Paterno



9 Picerno



1 Pietragalla



6 Pisticci



6 Policoro



5 Potenza



7 Rionero in Vulture



1 Ripacandida



4 Rotonda



5 Ruvo del Monte



7 Satriano di Lucania



4 Scanzano Jonico



1 Tursi



2 Venosa



2 Viggiano



Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 5



N. Regione/ Stato estero



1 Calabria (domiciliato a Melfi)



1 Campania (domiciliato a Melfi)



1 Lazio (domiciliato a Matera)



2 Puglia (domiciliati a Melfi)



Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2



N. Regione/ Stato estero



1 Lombardia



1 Puglia



GUARITI TOTALI N. 188



Guariti residenti in Regione Basilicata n. 188



N. Comune



7 Accettura



8 Avigliano



1 Bernalda (domiciliato a Policoro)



1 Cancellara (domiciliato a Potenza)



2 Fardella



1 Ferrandina (domiciliato a Rotondella)



1 Forenza (domiciliato a Policoro)



1 Lagonegro



1 Latronico



1 Laurenzana (domiciliato a Potenza)



5 Lauria



2 Maratea



12 Matera



8 Melfi



1 Moliterno



1 Muro Lucano



1 Nemoli (domiciliato a Maratea)



1 Pescopagano



19 Picerno



1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)



1 Pietrapertosa (domiciliato a Potenza)



1 Pisticci



19 Policoro (n. 1 domiciliato a Teana)



56 Potenza



11 Rionero in Vulture



3 Rivello



2 Roccanova



4 Rotondella



2 Ruvo del Monte (domiciliati ad Avigliano)



1 San Chirico Nuovo (domiciliato a Potenza)



1 Sant’Angelo Le Fratte



2 Sant’Arcangelo



1 Scanzano Jonico



2 Teana



2 Terranova di Pollino



3 Trivigno



2 Tursi



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.756



POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.574



DECEDUTI RESIDENTI N. 465



GUARITI RESIDENTI N. 14.990