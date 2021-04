Sono 212 i nuovi positivi al covid19 in Basilicata, aumentano leggermente anche i ricoveri oggi 179. Purtroppo altri 4 decessi tutti a Matera. Spiccano le 47 positività a Matera, 13 a Pomarico, 11 a Venosa e 10 a Melfi. I guariti sono 163 di cui 56 solo a Potenza. Di seguito il report dati processati in data 08 aprile 2021.

Tamponi molecolari totali n. 292.205

Tamponi totali negativi n. 269.101

Persone testate n. 172.967

Tamponi molecolari di giornata n. 1.773

Test antigenici totali 12.689

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 212

Tamponi negativi n. 1.561

RICOVERATI N. 179

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 14

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 18

Medicina Interna Covid n. 22

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 163

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

Matera (n. 4)

POSITIVI TOTALI N. 212

Residenti: n. 201

N. Comune

1 Abriola

1 Accettura

1 Atella

3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano)

1 Balvano

2 Bella

1 Bernalda

4 Cancellara

5 Castelmezzano

1 Episcopia

1 Ferrandina

5 Filiano

4 Francavilla in Sinni

4 Grassano

4 Laurenzana

1 Lavello

1 Marsicovetere

47 Matera

10 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Montemurro (domiciliato a Potenza)

2 Montescaglioso

2 Muro Lucano

1 Nemoli

1 Nova Siri

1 Oppido Lucano

2 Palazzo San Gervasio

3 Picerno

5 Pietragalla

5 Pisticci

7 Policoro

13 Pomarico

19 Potenza

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

6 Rotonda

4 Rotondella

1 San Costantino Albanese

3 San Fele

1 Savoia di Lucania

4 Scanzano Jonico

1 Stigliano

4 Tolve

11 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Francavilla in Sinni)

2 Toscana (domiciliati a Montalbano Jonico)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 8

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Piemonte

6 Puglia

GUARITI TOTALI N. 163

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 158

N. Comune

1 Bernalda (domiciliato a Potenza)

2 Brienza

2 Cancellara

1 Cersosimo (domiciliato a Nova Siri)

4 Ferrandina

8 Forenza (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Lagonegro

1 Laurenzana

8 Lauria

14 Matera

11 Melfi

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

4 Pescopagano

1 Pisticci

2 Policoro

1 Pomarico

56 Potenza

2 Rapolla

1 San Fele

11 Sant’Angelo le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza)

1 Sant’Arcangelo

3 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro; n. 1 domiciliato a Tursi)

18 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Valsinni (domiciliato a Potenza)

2 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 4

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

2 Lazio (domiciliati a Matera)

1 Veneto (domiciliato a Potenza)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.781

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.602

DECEDUTI RESIDENTI N. 462

GUARITI RESIDENTI N. 14.802