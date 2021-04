I paesi dell’area del Mercure dal 1 Aprile 2021 sono senza Dirigente Medico di Igiene e Sanità Pubblica a seguito del trasferimento del dottor Biafore nei giorni scorsi a Senise e la vacanza emersa nei Comuni del Mercure.

In un contesto di grave emergenza sanitaria del quale siamo tutti ben consapevoli, il nostro territorio affronta una situazione gravissima che richiede una soluzione urgente, poiché se non semplice già in tempi di normalità non disporre della figura del Medico di Igiene e Sanità Pubblica, l’assenza dello stesso diventa insopportabile in un contesto di pandemia.

Le Amministrazioni Locali, insieme ai Medici di Medicina Generale, si stanno spendendo anche oltre le loro competenze per arginare il problema, ma in particolar modo in questo anno di pandemia tutti abbiamo potuto notare l’importanza e la centralità della figura del medico di Igiene e Sanità Pubblica, primo riferimento sia per le attività di tracciamento che nella campagna vaccinale.

Per tali motivi i sindaci di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e San Severino lucano hanno scritto alla direzione generale e sanitaria dell’ASP, al Dipartimento Prevenzione dell’ASP, al Presidente della Giunta regionale Vito Bardi, all’Assessore alla Sanità Rocco Leone e al Dipartimento Sanità della Regione Basilicata, affinché con estrema urgenza venga assegnato con estrema urgenza il medico di Igiene e Sanità Pubblica per i comuni del Mercure-Pollino.







