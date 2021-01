NEWS BREVI

14/01/2021 - Sospensione idrica a Rionero Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: VIA MATTEOTTI E STRADE LIMITROFE 14/01/2021 - Sospensioni idriche Forenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. FORENZA: Via Dott. Bochicchio, via San Pietro, via Flavia e vie limitrofe; - Potrebbero verificarsi cali di pressione e/o mancanza di erogazione idrica. 13/01/2021 - Sospensione Idrica a Rionero Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: VIA F.LLI ROSSELLI E STRADE LIMITROFE EDITORIALE Il 2020 e l'esilio forzato dall'elaborazione del lutto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se mi concedessi un po’ più di tempo per scrivere i pensieri che seguono vestendoli di inchiostro su un foglio di carta, in questo momento e, anzi, da giorni, sarei lì sulla scrivania, testa piegata e mano appoggiata alla fronte. E il foglio sarebbe ancora bianco.



Ma sono difronte ad una memoria elettronica, alla tastiera che riporta con perfetta grafia queste parole, a metà tra dovere e responsabilità; a metà tra obbligo e necessità personale. Per...-->continua