Ancora allerta gialla per il terrirorio lucano a causa del maltempo. Una criticità per rischio idrogeologico per temporali su tutti i bacini della regione Basilicata è stata diramata dalla protezione civile nazionale. Il maltempo si è intensificato nella serata di ieri e continuerà con precipitazioni con quantitativi cumulati generalmente moderati su Basilicata settentrionale e tirrenica, mentre a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, sul restante del territorio. Una situazione che tendenzialmente dovrebbe ripresentarsi anche lunedi 11 Gennaio con più variabilità e in miglioramento. Però dal lunedì, secondo i modelli, dovrebbe arrivare sul mediterraneo un freddo anticiclone pronto e dispensare estese gelate che si farà sentire tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 anche in Basilicata, con temperature minime sia a Potenza che a Matera che scenderanno sotto lo zero e le massime non supereranno i 10 gardi.

lasiritide.it