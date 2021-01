Sono 225 le persone vaccinate fino ad oggi in Basilicata, 64 donne e 82 maschi su 4980 dosi consegnate pari al 4,5%. Dati forniti dal ministero ad oggi nel rapporto vaccini anti covid-19 alle ore 19:44 del 2 gennaio. In Italia sono 52037 le persone fino ad oggi vaccinate, la regione che ha somministrato più vaccini è il Lazio con circa 11566 persone vaccinate, in percentuale chi ha somministrato più vaccini è la provincia autonoma di Trento con il 34% .

In Basilicata sono state vaccinati 30 persone con la fascia di età compresa tra 40-49 anni, 27 tra i 30-39 anni, 24 tra 50-59 anni, 14 tra 60-69 anni e 9 tra i 20-29 anni. La maggioranza delle persone vaccinate sono tutti operatori sanitari e sociosanitari.

Alle ore 22:08 il numero dei vaccini somministrati in Basilicata è salito a 423 con una percentuale del 8,5%. Di cui 143 donne e 171 maschi. Il totale in Italia di somministrazioni è salito a 67461.





