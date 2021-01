REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 01 gennaio 2021

Report dati processati in data 31 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 185.256

Tamponi totali negativi n. 172.110

Persone testate n. 118.358

Tamponi molecolari di giornata n. 965

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 159

Tamponi negativi n. 806

RICOVERATI N. 88

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 24

Medicina d’Urgenza n. 05

Terapia Intensiva n. 01





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 66

DECEDUTI TOTALI N. 0





POSITIVI TOTALI N. 159

Residenti: n. 154

N. Comune

5 Avigliano

5 Bella

5 Brienza

1 Calvello

1 Castelgrande

1 Filiano

2 Francavilla in Sinni (n. 1 domiciliato a Terranova di Pollino)

3 Genzano di Lucania

1 Ginestra

2 Grassano

3 Lauria

10 Lavello

11 Matera (n. 1 domiciliato Nova Siri)

6 Melfi

4 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemurro

1 Montescaglioso

2 Nova Siri

4 Oppido Lucano

21 Picerno (n. 1 domicilato a Tito)

1 Pietragalla

3 Pignola

1 Pisticci

1 Pomarico

24 Potenza (n. 1 domiciliato a Calvello, n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rionero in Vulture

4 Ruoti

4 Ruvo del Monte

2 San Fele

1 Sarconi

1 Senise

1 Stigliano

4 Terranova di Pollino

1 Tito (domiciliato a Picerno)

1 Tricarico

1 Vaglio di Basilicata

12 Venosa

1 Vietri di Potenza





Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

2 Lazio (domiciliati a Ruoti)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

1 Calabria

2 Puglia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 66

N. Comune

14 Avigliano

1 Barile (domiciliato a Melfi)

1 Brienza

1 Castelsaraceno

1 Ferrandina

1 Grassano

22 Lauria

3 Matera

10 Melfi

2 Pignola

1 Potenza (domiciliato in Campania)

6 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

1 San Fele





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.949

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.861

DECEDUTI RESIDENTI N. 249

GUARITI RESIDENTI N. 4.456