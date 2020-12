Dopo una pausa illusoria dal maltempo, attesa nella giornata di San Silvestro ci attendiamo un vero e proprio botto di Capodanno, caratterizzato dall'arrivo di tanta pioggia e pure di altra neve fino in pianura al nord e centro Italia.

Dopo una mattinata di San Silvestro nel complesso più tranquilla sul fronte meteorologico, fatta eccezione per qualche residua precipitazione, localmente anche a carattere temporalesco, sul basso Tirreno (segnatamente su Campania e Calabria, specie costiere), tra il pomeriggio e la serata il quadro meteorologico tornerà a mostrare segnali di peggioramento al nord mentre per la Basilicata la situaziona migliora su quasi tutto il territorio.

Infatti per domani è stata diramata dalla protezione civile una ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA nei settori Basi-A2, Basi-D, Basi-C, dove si prevedono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata tirrenica con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il primo giorno del nuovo anno sarà all'insegna del buon tempo che però durerà pochissimo visto che il 2 gennaio un'altra perturbazione porterà ancora piogge abbontanti. Poi si aprirà un periodo di variabilità metereologica che si trascinerà per i primi 10 giorni del nuovo anno.

