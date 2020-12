La Giunta regionale di Basilicata ha pubblicato i numeri complessivi relativi al report dei tamponi processati ieri. Report dati processati in data 28 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 181.611

Persone testate n. 116.630

Tamponi totali negativi n. 168.904

Tamponi molecolari di giornata n. 704



TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 70

Tamponi negativi: N. 634

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 25

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 43

DECEDUTI N. 1

N. Comune

1 Potenza





POSITIVI TOTALI N. 70

Residenti: n. 66

N. Comune

1 Atella

2 Baragiano

1 Bernalda

1 Corleto Perticara

1 Genzano di Lucania

1 Lauria

5 Lavello

2 Marsico Nuovo

8 Matera

7 Melfi

2 Montemilone

1 Muro Lucano

2 Palazzo San Gervasio

4 Paterno

3 Pignola

1 Pomarico

12 Potenza (n. 1 domiciliato a Picerno; n. 1 domiciliato a Pignola)

3 Rionero in Vulture

4 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Satriano di Lucania





1 Tito

1 Venosa

Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 2

N. Regione

1 Lazio domiciliato a Corleto Perticara

1 Puglia domiciliato ad Acerenza

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 2

N. Regione

2 Puglia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 43

N. Comune

2 Acerenza

1 Barile

1 Castronuovo di Sant’Andrea

2 Corleto Perticara

1 Episcopia

1 Grassano

1 Lagonegro

1 Latronico (domiciliato a Lauria)

2 Lavello

1 Marsicovetere

5 Maschito

6 Matera

1 Melfi

1 Policoro

2 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Senise

13 Venosa





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.764

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.674

DECEDUTI RESIDENTI N. 242

GUARITI RESIDENTI N. 4.240