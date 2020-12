Sono 76 i nuovi positivi al covid19 in Basilicata su 1587 tamponi di giornata con 4 deceduti. Di seguito il BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 22.12.2020, ORE 10.00

Report dati processati in data 21 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 176.525

Tamponi totali negativi n. 164.291

Tamponi molecolari di giornata n. 1.587

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 76

Tamponi negativi: 1.511

RICOVERATI N. 101

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 15

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 99

DECEDUTI: 4 •

Castelgrande •

Lavello •

Matera •

Tito

POSITIVI TOTALI N. 76

Residenti: n. 68

N. Comune

1 Abriola

1 Anzi

3 Avigliano

1 Barile

1 Forenza

1 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra

1 Irsina

3 Laurìa

11 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Marsicovetere

1 Matera

2 Melfi

1 Muro Lucano

2 Paterno

4 Pignola

2 Pisticci

1 Pomarico

12 Potenza (n. 2 domiciliati ad Irsina)

2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Rionero in Vulture

1 Roccanova

1 Salandra

1 Sasso di Castalda (domiciliato a Potenza)

4 Tito

2 Tricarico

1 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ed in isolamento in Basilicata: N. Regione/Stato estero

1 Emilia Romagna, in isolamento ad Avigliano (PZ)

1 Nigeria, in isolamento a Matera (MT)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: N. Regione 6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 96

N. Comune

2 Atella 3 Avigliano 1 Balvano 1 Baragiano 6 Barile 2 Cancellara 1 Forenza 2 Genzano di Lucania 1 Grottole 1 Irsina 2 Laurìa 30 Lavello 19 Matera 1 Melfi 1 Montemurro 2 Palazzo San Gervasio 2 Paterno 6 Policoro 1 Potenza 1 Rapolla 1 Rionero in Vulture (domiciliato a Potenza) 1 Valsinni 8 Venosa 1 Viggianello

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata: N. Regione

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

1 Calabria (domiciliato a Matera)

1 Marocco (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.756

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.655

DECEDUTI RESIDENTI N. 224

GUARITI RESIDENTI N. 3.838