Valentina Viola, sindaco di Chiaromonte, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso le quali ha esternato la sua soddisfazione circa gli ultimi sviluppi che hanno interessato l’ospedale di Chiaromonte, potenziato anche in ottica futura e che, oltre ad ospitare pazienti Covid, sarà anche uno dei 5 centri lucani dove verranno stoccati e somministrati i vaccini contro il virus.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo della normale prosecuzione dell’erogazione dei servizi offerti dall’Ospedale, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. Questo era un aspetto sul quale mi ero impegnata molto e devo dire che sono contenta che tutto stia andando nel modo migliore. Accolgo anche con grande favore la notizia della processazione dei tamponi nei nostri laboratori, perché questo significa che verranno potenziati e che si vanno quindi ad aggiungere a tutta quella serie di servizi, di cui avevamo già parlato, quali ad esempio quelli ambulatoriali, che già sono stati migliorati. A questo si aggiunge che Chiaromonte è stato ufficialmente individuato quale punto di stoccaggio e vaccinazione anti-covid”.

“Ad individuare Chiaromonte quale centro-covid è stata l’Unità di Crisi ed è stata un decisione fondamentale per tutta l’area sud. Ovviamente - aggiunge la prima cittadina - una struttura sanitaria non può certo sottrarsi a quelle che sono le sue funzioni ma, oltre che come presidio per la lotta contro la pandemia, è emersa la rilevanza del nostro nosocomio anche in ottica futura. Perché, lavorando sinergicamente non solo abbiamo garantito, ma anche potenziato, l’offerta di servizi specialistici con la massima sicurezza. Per questo voglio ringraziare anzitutto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, insieme l’assessore Regionale alla Salute Rocco Leone e all’assessore Regionale Franco Cupparo, quale riferimento del territorio. Ringrazio anche il direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza Lorenzo Bochicchio e tutti gli operatori del plesso ospedaliero, per l’impegno profuso in questo momento così difficile.

Ci tengo a mettere al corrente tutta la nostra comunità - conclude Viola - della considerazione da parte della Regione verso l’ospedale di Chiaromonte, che è stato potenziato non solo per questa emergenza sanitaria ma, come ha garantito lo stesso presidente Bardi, risulterà centrale nell’organizzazione sanitaria regionale anche nel post-covid”.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it