Il Piano vaccini Covid-19 è pronto. Prima di Capodanno ci saranno le prime batterie limitate di vaccinazioni. A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria.

Per cominciare oltre 1,8 milioni di dosi saranno consegnate dalla Pfizer, dopo l'autorizzazione dell'Agenzia del farmaco europea (Ema) e poi di quella italiana, l'Aifa, attese la prossima settimana, in tempi da record.

Come avevamo anticipato per la Basilicata saranno 19.455 i vaccini che verranno distribuiti al primo invio delle prime forniture (1.833.975 dosi)

In Italia sono 22 i punti Ult (Ultra-low temperature) e diventeranno, secondo il Piano vaccini, 289 dopo il 7 gennaio.

Sette presidi ospedalieri (5 Liguria, 1 Lazio e 1 Puglia) sono sprovvisti. In attesa di dotazione, nella prima distribuzione le dosi corrispondenti saranno inviate nei presidi ospedalieri più vicini.

In Basilicata saranno 5 i punti di somministrazione di cui dotati di celle ULT (situazione al 15/12/2020). Da una prima stima il personale per la somministrazione in Basilicata saranno 212 tra medici e infermieri, 58 OSS + admin che saranno pronti a vaccinare in tre giorni.

Per una definizione più puntuale del personale medico ed infermieristico preposto alla somministrazione nella prima fase si rimanda agli esiti dell’indagine in corso (scadenza: 18 dicembre 2020)

