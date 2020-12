Per la vertenza dei lavoratori dell'azienda Giuzio siamo al secondo giorno di protesta sotto la regione Basilicata. ''Alle ore 15 è previsto il consiglio regionale- dicono dalla Uilm- auspichiamo dunque che dalla seduta odierna arrivino delle risposte concrete circa le due mensilità arretrate e la tredicesima che vantano i lavoratori. In questi due giorni di protesta constatiamo, con imbarazzo, il silenzio assordante di tutta la classe politica lucana, di qualunque colore, maggioranza e minoranza. E' umiliante, o comunque dovrebbe esserlo per loro, che di tutta la giunta solo due consiglieri abbiano sino ad oggi mostrato vicinanza e solidarietà nei confronti di chi ogni giorno lavora per consentire il prosieguo delle attività produttive nella provincia di Potenza. Domani, in assenza di buone nuove dal Consiglio Regionale, la mobilitazione di tutti i lavoratori andrà avanti, con il presidio di tutti i cancelli dell'impianto delle aree industriali. Ovviamente, lo ribadiamo, non verrà garantita alcuna attività, né essenziale, né ordinaria. Le regole esistono per essere rispettate, e le si rispetta da entrambe le parti: il lavoro svolto, ed i lavoratori addetti, si pagano''.