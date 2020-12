Ci prepariamo a vivere una settimana molto instabile dal punto di vista del maltempo. L'area ciclonica che si sta formando nel cuore del tirreno, porterà molta instabilità in tutto il Mezzogiorno di Italia con forti piogge che si andranno a concentrare sull'area tirrenica in Basilicata e nel sud della Puglia, compresa l'area del Metapontino con forti temporali e locali nubifragi. Piccola tregua lunedì ma il giorno dell'Immacolata ci saranno nubifragi e alluvioni lampo su Lazio, Toscana e al sud. In virtù delle condizioni previste la Protezione Civile ha emesso allerta Gialla con rischio idrogeologico per temporali su tutti i bacini idrografici lucani dalla mezzanotte del 6 dicembre fino alle 14.00. Instabilità che, secondo i modelli matematici, dovrebbe persistere ancora al sud provocando altre precipitazioni per venerdi 11 e sabato 12 dicembre. La neve è prevista in alte quote, mentre le temperature si attesteranno tra 13/15 gradi le massime e 2/4 gradi le minime in tutto il territorio lucano.

