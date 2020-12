Dai dati estratti dalla piattaforma covid e diffusi dalla Giunta regionale, in Basilicata dai1451 tamponi processati ieri risultano 170 positivi.



Tamponi totali n. 154.957

Tamponi totali negativi n. 145.080

Tamponi di giornata n. 1451

POSITIVI TOTALI n. 170

Negativi n. 1281

Ricoverati n. 179

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 38

Pneumo n. 22

M.U. n. 17

T.I. n. 13

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

M.I. n. 70

Pneumo n. 11

T.I. n. 8

Guariti N. 80

Deceduti 0

POSITIVI TOTALI n. 170

Non residenti n. 16

Puglia n. 13

Stato estero domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Milano domiciliato in Regione Basilicata n. 1

Residenti: 154

4 Abriola

1 Anzi

8 Atella

1 Baragiano

1 Bella

3 Bernalda

5 Castelgrande

1 Cersosimo

6 Corleto Perticara

1 Ferrandina

11 Forenza

6 Lagonegro

19 Lauria

5 Lavello

5 Marsicovetere

1 Maschito

18 Matera

9 Melfi

1 Moliterno

1 Montemilone

6 Muro Lucano

2 Nemoli

3 Nova Siri

3 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

13 Potenza

2 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

2 Rivello

1 Roccanova

1 Rotonda

1 Salandra

3 Senise

1 Tolve

1 Vaglio

1 Venosa

Guariti 80

2 Atella

3 Barile

2 Castelluccio Inferiore

1 Castronuovo S. Andrea

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

6 Forenza

1 Ginestra

3 Lauria

1 Marsicovetere

1 Matera

29 Melfi

1 Montalbano Jonico

4 Paterno

1 Pescopagano

2 Potenza

10 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 Salandra

1 San Fele

3 Sant’Arcangelo

3 Senise

1 Terranova del Pollino



Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.166 (6.092 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 154 positività di residenti e si sottraggono 80 guarigioni di residenti).



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 154.957 tamponi, di cui 145.080 risultati negativi.