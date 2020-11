Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo, attraverso una diretta Facebook ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria nel suo Comune e ha parlato della situazione nella casa di riposo.

“Allo stato attuale – ha detto la sindaca – abbiamo 5 contagi ufficiali, cui se ne aggiungo altri 3 di oggi insieme con una quarantena cautelativa da contatto con un positivo. I contagi totali sono 8 di cui i primi 2 dovrebbero essere già negativi, ma non possiamo pronunciarci sulla loro guarigione prima della certificazione dell’Asl”

Sulla casa per anziani “Rovitti - Grimaldi”, dove pochi giorni fa era scoppiato un focolaio che ha portato al ricovero di alcuni ospiti tra cui una donna di Rotonda, Russo ha fatto sapere che “la situazione è sotto controllo”, precisando che “oggi, finalmente, è stata attivata l’Assistenza Domiciliare Integrata e una nostra infermiera è andata a prestare assistenza a chi ne aveva bisogno”.

Inoltre, la prima cittadina ha informato di aver attivato, insieme con il Comune di Laino Castello, “una unità operativa di primo soccorso alla quale hanno aderito tutti i medici del territorio, offrendoci la massima disponibilità per tutti i cittadini di Borgo e Castello. Li ringrazio a nome di tutta la comunità, così come ringrazio le farmacie Mele e D’Agostino per aver fatto sì che, a breve, anche noi potremo avere i tamponi per i test rapidi”.

Sempre in tema di farmaci, dopo un appello alle persone anziane “affinché rimangano a casa”, la sindaca ha detto che “per chi ne farà richiesta attiveremo un servizio di consegna farmaci a domicilio con la Protezione Civile, sempre disponibile ai bisogni dei cittadini”.

Per quanto riguarda la scuola, “di concerto con i sindaci di Mormanno e Laino Castello, e sentita la dirigente scolastica, abbiamo ritenuto opportuno interrompere l’attività didattica in presenza”.

Sul punto la prima cittadina ha anche riferito che se qualche studente avesse difficoltà di connessione ad internet, “ce lo faccia presente e vedremo di risolvere”.

Quindi, la conclusione di Russo è sul Servizio Sanitario Regionale, osservando che “in questi giorni la situazione è critica soprattutto per me che, disperata, faccio appello all’autorità sanitaria competente, all’emergenza Covid della Regione Calabria, all’USCA, ma nessuno si degna di fare neanche una telefonata. Pensate al mio stato d’animo pensando soprattutto a chi avrebbe necessità soltanto di essere assistito presso le proprie abitazioni da personale competente”.

“Ma io non mi sono arresa e non mi arrendo – ha concluso la sindaca – e, finalmente, oggi abbiamo avuto una prima risposta con l’attivazione dell’ADI presso la casa anziani e ringrazio la responsabile, per la dedizione e l’impegno dedicato ad ognuno di loro”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it