A Montalbano Jonico (come annunciato dal sindaco Piero Marrese nel corso di una diretto social) dei circa 80 tamponi effettuati domenica, si è arrivati ad un totale di 30 positivi. Di questi 26 si trovano in isolamento domiciliare, due sono ricoverati, uno si trova in una Rsa e purtoppo si è verificato anche un decesso. Sono partite le mappature per ricostruire la catena dei contatti.



I tamponi effettuati nella giornata di ieri in modalità drive in a Sant'Arcangelo sono tutti negativi. A comunicarlo è il sindaco Salvatore La Grotta. Nella giornata odierna, inoltre, tutti gli ambienti dell'edificio comunale sono stati santificati da una ditta specializzata. Il Municipio riaprirà regolarmente il giorno 5 novembre.Le celebrazioni previste per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma per domani mattina, sono state annullate di intesa con le autorità militari ed ecclesiastiche, anche per non creare assembramenti.



A Scanzano Jonico ''il plesso delle scuole medie “Fabrizio De Andrè” rimarrà chiuso domani e dopodomani (4 e 5 novembre) per la sanificazione dei locali”. Lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale Pasquale Cariello aggiungendo anche che “i ragazzi dell’istituto non andranno, pertanto, a scuola. Da domani saranno sottoposti a tampone gli alunni, il personale scolastico e i docenti che hanno avuto possibili contatti con una persona risultata positiva al Covid-19”.