Dai dati estratti alle ore 13:35 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force, sono risultati positive 131 persone di cui 37 non residenti in Basilicata ma diagnosticate nei laboratori lucani. Sono stati processati ieri 29 ottobre 2020, 1826 tamponi che fanno salire il totale tamponi dall'inizio della pandemia a 102.296.

Sono 81 invece i ricoverati, 15 i guariti e un decesso.

I positivi sono cosi distribuiti

32 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Galluccio (CE)

1 Mercogliano (AV) domiciliato a Ferrandina

1 Montesano (SA)

1 Rocca Imperiale

1 Siracusa

1 Albano

2 Avigliano

1 Baragiano

2 Calvera

1 Castronuovo

5 Ferrandina

1 Genzano

1 Lagonegro

6 Lauria

8 Lavello

1 Marsiconuovo

18 Matera

1 Melfi

2 Moliterno

1 Missanello nazionalità Nigeria

1 Oppido

1 Pignola di nazionalità indiana

2 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Rapolla

2 Rionero

3 Roccanova

3 Rotonda 1 di nazionalità argentina

1 Sant'Angelo Le Fratte

3 Scanzano

2 Tito

1 Tolve

1 Trecchina

1 Tricarico

3 Venosa

2 Viggiano



Guariti

1 Potenza

5 Brienza

3 Sant'Arcangelo

1 Matera

1 Montescaglioso

1 Paterno

1 Moliterno

1 Marsiconuovo

1 Castelsaraceno



Deceduti

1 Roccanova



I ricoverati restano stabili a 81, così come le terapie intensive a 7;

24 in malattie infettive Matera, 4 Pneumologia Matera, 20 Malattie infettive Potenza, 18 Pneumologia Potenza, 8 medicina di Urgenza Potenza, 2 terapia intensiva Potenza, 5 terapia intensiva Matera.



Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.220 (1.145 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 91 nuove positività di residenti e si sottraggono 15 guarigioni e 1 decesso) e di questi 1.139 si trovano in isolamento domiciliare.



Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 48 deceduti (2 Spinoso, 9 Potenza, 4 Paterno, 4 Moliterno, 3 Villa D’agri/Marsicovetere, 1 Irsina, 2 Rapolla; 2 Montemurro, 2 Pisticci; 2 Matera; 1 San Costantino Albanese, 2 Avigliano, 1 Tursi, 1 Aliano; 1 Bernalda; 2 Grumento, 2 Tramutola; 2 Marsiconuovo; 1 Viggiano; 1 San Chirico Raparo; 1 Sarconi, 2 Roccanova); 620 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata all’ospedale San Carlo; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona di nazionalità estera diagnosticata in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento in Basilicata (1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza); 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 4 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 18 cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; cittadino residente e isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo S.G.; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 1 persona residente in Puglia in isolamento a Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Potenza; 1 residente in Puglia in isolamento a Matera; 1 cittadino straniero in isolamento a Lavello; 1 residente in Toscana in isolamento a Corleto; 1 residente in Calabria in isolamento a Potenza; 1 residente nl Lazio in isolamento a Brienza; 1 residente in Veneto in isolamento a Palazzo S.G.; 1 cittadino campano in isolamento a Brienza; 1 residente in Lombardia in isolamento a Muro Lucano; 1 residente in Veneto in isolamento nel comune di Palazzo S.G.; 1 residente in Puglia in isolamento a Matera; 1 residente nel Lazio in isolamento a Matera; 1 residente in Campania in isolamento nel Comune di Ferrandina; 1 cittadino di nazionalità nigeriana in isolamento a Missanello; 1 cittadino di nazionalità indiana in isolamento a Pignola; 1 cittadino di nazionalità argentina in isolamento a Rotonda.



Sono 81 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 2 in Terapia intensiva, 18 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 24 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 4 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.